Райские сады перестали быть райскими: от чего из Африки бежали первые современные люди

Исследователи пытаются понять причины масштабной миграции, которая произошла менее 100 тыс. лет назад.

Общепринятая теория говорит о том, что современные люди мигрировали из Африки благодаря так называемым "зеленым коридорам". Но новое исследование указывает на то, что причиной миграции были резко ухудшившиеся условия жизни наших предков, пишет Science Alert.

Анализ вулканического стекла, которое было найдено в Эфиопии, показал, что люди жившие на территории Африканского рога (Сомали) 74 тыс. лет назад, страдали от засухи. Именно это могло вынудить их мигрировать в поисках более доступных ресурсов.

Люди следовали за сезонными реками и водоемами, где еды было больше. Ученые называют их "голубыми трассами", которые способствовали расселению людей из Африки на остальные территории.

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"Люди истощали запасы воды и пищи вокруг водопоя в засушливый сезон, а потом двигались дальше к новым. Таким образом, сезонные реки перекачивали население по руслам от одного водоема к другому, что и привело к расселению за пределами Африки", — говорит антрополог и руководитель исследования Джон Каппельман из Техасского университета в Остине.

Теория же "зеленых коридоров" предполагает, что вместе с продовольственными ресурсами, которых становилось больше на планете, люди расширяли свой ареал обитания. Каппельман и его команда решили проверить альтернативную теорию миграции, которая произошла менее 100 тыс. лет назад.

Они сосредоточились на археологическом объекте Шинфа-Метема 1, который находится в северо-западной Эфиопии. Там ученые нашли орудия труда, кости животных, а также остатки костров и микроскопические осколки вулканического стекла, известного как криптотефра. Химический анализ осколков показал, что они сформировались во время извержения вулкана Тоба.

Криптефры меньше ширины человеческого волоса, но они могут многое рассказать об истории человечества. Например, криптотефра может помочь выявить масштабы извержения. Предыдущие исследования показали пепел от извержения в других частях Африки. Но они также помогают ученым определить дату археологических артефактов.

С помощью таких данных ученые выяснили, что жители Шинфа-Метема 1 ели таких млекопитающих, как обезьяны и антилопы. Когда же этих ресурсов стало не хватать, люди начали больше полагаться на рыбу.

Анализ зубов млекопитающих и фрагментов страусиных яиц также указал на период высокой засушливости.

Жители Шинфа-Метема 1, очевидно не были теми, кто решил мигрировать, но они продемонстрировали высокий уровень приспособляемости.

"Извержение вулкана Тоба изменило окружающую среду в Африке, но люди смогли адаптироваться и выжить", — подытожили исследователи.

Напомним, как-то на всей Земле осталось всего 1300 человек, так продолжалось на протяжении 117 тыс. лет. Исследователи говорят, что обнаружили первое массовое вымирание наших предков, с которым совпала Великая миграция.