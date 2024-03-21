Исключить лосось из рациона: ученые назвали вескую причину, чтобы это сделать

Новое исследование показывает, что лосось, выращенный на специальных фермах, не может удовлетворить наши потребности в питательных веществах.

Лосось — одна из самых популярных рыб во всем мире. Однако теперь ученые считают, что нам следует отказаться от его потребления в пользу дикой рыбы, такой как скумбрия, сардины и анчоусы — предполагается, что это поможет получить необходимые питательные вещества, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Кембриджского университета изучила поток питательных веществ на лососевых фермах от "дикой кормовой рыбы" к лососю, который попадает на наши тарелки. Результаты исследования показывают, что употребление в пищу дикой рыбы напрямую может дать нам в 5 раз больше питательных веществ, чем та же порция лосося, выращенного на ферме.

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Авторы исследования пришли к выводу, что замена лосося, выращенного на ферме, дикой рыбой, такой как скумбрия, сардины и анчоусы, может позволить нам избежать дефицита питательных веществ прямо в тарелку.

По словам ведущего автора исследования, доктора Дэвида Уиллера, сегодня людям следует подумать о том, чтобы есть больше разнообразных видов диких рыб, чтобы получать больше необходимых питательных веществ.

Дело в том, что отрасли разведения лосося дикую рыбу обычно измельчают и превращают кормовые гранулы для питания лосося в неволе. Однако этот метод на самом деле может оказаться крайне неэффективным способом использования питательных веществ.

Результаты работы доктора Уиллера показывают, что большинство видов рыбы, используемых для создания корма, имеют такую же, а возможно и большую плотность и набор микроэлементов, что и филе лосося, выращенного на ферме.

Данные свидетельствуют о том, то в филе лосося, выращенного на ферме, содержится меньше 6 из 9 наиболее важных питательных веществ, чем в рыбе, которая используется для его вскармливания. Более того кормовая рыба в дикой природе содержала более чем 5 раз больше кальция, в 4 раза больше йода и в 1,5 раза больше железа, омега-3, витамина В12 и витамина А.

Статистика также свидетельствует о том, что большинство жителей Великобритании еженедельно едят лосося, однако лишь 5,4% едят скумбрию, анчоусы едят лишь 1%, а сельдь — 0,4%. Однако теперь ученые настаивают, что введение в рацион дикой рыбы на самом деле может значительно улучшить наше здоровье и даже может помочь "есть меньше". Поскольку дикая рыба, такая как скумбрия, содержит гораздо больше питательных веществ, вы можете получить все свои ежедневные потребности, потребляя меньшую и менее калорийную порцию.

По словам эксперта по аквакультуре из Университета Стерлинга, доктора Ричарда Ньютона, данные свидетельствуют о том, что мы фактически теряем около 80% кальция и йода из кормовой рыбы. При этом статистика показывает, что большинство женщин и девочек-подростков используют недостаток этих питательных веществ.

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