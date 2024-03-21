Начало нашей галактики: обнаружены два древнейших строительных блока Млечного Пути (фото)

Две галактики присоединились к Млечному Пути более 12 млрд лет назад.

Многие галактики во Вселенной со временем приобретают огромные размеры за счет поглощения более мелких галактик. Астрономы знают, что подобное уже происходило с Млечным Путем. Теперь же с помощью космического телескопа Gaia астрономы обнаружили два самых древних слияния с нашей галактикой. Результаты исследования были опубликованы в издании The Astrophysical Journal, пишет IFLScience.

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Космический телескоп Gaia помог ученым создать наиболее точную карту Млечного Пути, благодаря которой астрономы могут увидеть, где находятся миллиарды звезд. Но эту карту можно использовать для того, чтобы выяснить откуда взялись некоторые из этих звезд в нашей галактике.

Когда происходит слияние галактик, а оно происходит медленно, то в это время обе галактики начинают обмениваться газом, что приводит к появлению новых звезд. В то же время старые звезды из первоначальных галактик смешиваются вместе и сложно понять, кому они раньше принадлежали. Но ученые смогли решить эту проблему.

С помощью телескопа Gaia астрономы получили информацию о движении звезд в Млечном Пути. Если группы звезд перемещаются одинаково, то ни могут быть связаны между собой, но главным доказательством этого является их химический состав.

С помощью телескопа Gaia астрономы получили информацию о движении звезд в Млечном Пути. Если группы звезд перемещаются одинаково, то ни могут быть связаны между собой, но главным доказательством этого является их химический состав Фото: ESA

Все звезды основном состоят из водорода и гелия, но также в них присутствуют и более тяжелые химические элементы, которые астрономы называют металлами. Соответственно звезды имеют разную металличность, которая может рассказать о возрасте звезды. Более старые звезды имеют более низкую металличность. С другой стороны, если звезды образовались в одном регионе космоса, то они будут иметь похожий химический состав. Если объединить данные о металличности и движении звезд, то можно выяснить связаны ли между собой звезды.

Подобные исследования ранее позволили ученым выяснить, что в период между 8 и 10 млрд лет назад Млечный Путь поглотил карликовую галактику Гайя-Энцелад. Теперь же ученые обнаружили следы более древнего слияния, которое произошло в период между 12 и 13 млрд лет назад, когда Млечный Путь еще находился в стадии формирования. Двумя древнейшими строительными блоками нашей галактики стали галактики, получившие название "Шакти" и "Шива".

Звезды сливающихся галактик "Шакти" (розовый цвет) и "Шива" (зеленый цвет) наложены на изображение Млечного Пути Фото: IFLS

По словам ученых, они были очень удивлены тем, что им удалось обнаружить эти самые старые компоненты Млечного Пути. Дело в том, что наша галактика так сильно изменилась с момента появления древних звезд, входящих в состав двух галактик, что было полной неожиданностью их найти.

Две группы звезд, входящие в состав компонентов "Шакти" и "Шива" расположены далеко от ядра Млечного Пути. Астрономы считают, что более 12 млрд лет назад Млечный путь не был галактикой с четко выраженными спиральными рукавами, как сейчас, а представал собой структуру с беспорядочными потоками звезд, которые возникли в результате слияний галактик.

Астрономы считают, что две древние галактики, с которыми столкнулся Млечный Путь на начальном этапе жизни дали старт для будущего роста нашей галактики.

Как уже писал Фокус, в этом году в небе появится вторая Полярная звезда и ее будет видно даже в городах. Астрономы говорят, что мы станем свидетелями редкого космического происшествия.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, как часто звезды убивают свои планеты.