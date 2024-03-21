В этом году в небе появится вторая Полярная звезда: ее будет видно даже в городах

Астрономы говорят, что мы станем свидетелями редкого космического происшествия.

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В этом году в небе появится новая "звезда", которая будет видна невооруженным глазом даже в городских условиях. Такое космическое шоу будет результатом взаимодействия двух звезд, происходящее каждые 80 лет, пишет New Atlas.

Звезда T Coronae Borealis (T CrB) находится в созвездии Северная Корона и большую часть времени выглядит достаточно заурядно. Ее яркость оценивается в +10 звездной величины, что находится на границе видимости с помощью бинокля.

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Но один раз в 80 лет звезда резко увеличивает свою яркость до +2 звездной величины, что поставит ее в один ряд с Полярной звездой. Заурядная звезда на некоторое время станет одной из самых ярких в ночном небе, которую можно будет увидеть невооруженным глазом, даже при свете городов. Последний раз такой всплеск наблюдался в 1946 года, а до этого – 1866 году.

К счастью астрономов, звезда T CrB решила опередить график примерно на два года. Согласно подсчетам, звезда вспыхнет в период с марта по сентябрь 2024 года.

Несколько дней звезду буде видно невооруженным глазом, а после еще около недели – с биноклем. Далее яркость звезды снова стабилизируется на несколько десятилетий.

Разговоры о предстоящем событии начались после того, как звезда начала тускнеть, а данные за 1945 год показывают, что именно затемнения предшествует вспышке.

Так что же вызывает такие вспышки? Дело в том, что T CrB – не просто одна звезда, а двойная система, которая состоит из белого карлика и красного гиганта. Оба объекта находятся на очень близкой друг от друга орбите.

Красный гигант выделяет газ, который поглощает белый карлик. Собрав критическое количество водорода, белый карлик запускает термоядерный взрыв, называемый новой.

Таким образом едва заметный белый карлик становится горячее, больше и ярче, прежде чем успокоится на ближайшие 80 лет.

Напомним, астрономы 2000 лет назад увидели новую звезду. Теперь исследователи выяснили, что это было на самом деле.