Цього року в небі з'явиться друга Полярна зірка: її буде видно навіть у містах

Астрономи кажуть, що ми станемо свідками рідкісної космічної події.

Related video

Цього року в небі з'явиться нова "зірка", яку буде видно неозброєним оком навіть у міських умовах. Таке космічне шоу буде результатом взаємодії двох зірок, що відбувається кожні 80 років, пише New Atlas.

Зірка T Coronae Borealis (T CrB) знаходиться в сузір'ї Північна Корона і більшу частину часу має досить пересічний вигляд. Її яскравість оцінюється в +10 зоряної величини, що перебуває на межі видимості за допомогою бінокля.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але один раз на 80 років зірка різко збільшує свою яскравість до +2 зоряної величини, що поставить її в один ряд із Полярною зіркою. Пересічна зірка на деякий час стане однією з найяскравіших у нічному небі, яку можна буде побачити неозброєним оком, навіть при світлі міст. Востаннє такий сплеск спостерігався 1946 року, а до цього — 1866 року.

На щастя астрономів, зірка T CrB вирішила випередити графік приблизно на два роки. Згідно з підрахунками, зірка спалахне в період з березня по вересень 2024 року.

Кілька днів зірку буде видно неозброєним оком, а потім ще приблизно тиждень — з біноклем. Далі яскравість зірки знову стабілізується на кілька десятиліть.

Розмови про майбутню подію почалися після того, як зірка почала тьмяніти, а дані за 1945 рік показують, що саме затемнення передує спалаху.

Так що ж викликає такі спалахи? Річ у тім, що T CrB — не просто одна зірка, а подвійна система, яка складається з білого карлика і червоного гіганта. Обидва об'єкти перебувають на дуже близькій один від одного орбіті.

Червоний гігант виділяє газ, який поглинає білий карлик. Зібравши критичну кількість водню, білий карлик запускає термоядерний вибух, званий новою.

Отже, ледь помітний білий карлик стає гарячішим, більшим і яскравішим, перш ніж заспокоїться на найближчі 80 років.

Нагадаємо, астрономи 2000 років тому побачили нову зірку. Тепер дослідники з'ясували, що це було насправді.