Астрономи 2000 років тому побачили нову зірку: з'ясувалося, що це було насправді (фото)

Перші дані наземного телескопа Condor Array Telescope обіцяють відкрити для астрономів невидимий раніше тьмяний Всесвіт.

Related video

За допомогою телескопа Condor Array Telescope астрономи з'ясували, що за нову зірку бачили китайські астрономи в 77 році до н.е. Спостереження за космосом, зроблені за допомогою наземного телескопа, надали астрономам новий погляд на тьмяний Всесвіт. Результати кількох досліджень були опубліковані в журналі Monthly Notifications of the Royal Astronomical Society, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Condor Array Telescope складається з 6 телескопів, які за допомогою комп'ютера об'єднані в єдиний одиночний телескоп. Він може побачити й вивчати занадто тьмяні об'єкти в космосі.

Важливо

Пляма світла виявилася найдавнішою галактикою: потрібно змінювати модель еволюції Всесвіту (фото)

Що таке вибух нової?

Одне з перших досліджень, яке провели астрономи за допомогою телескопа, стосувалося зірки Z Жирафа, розташованої за 530 світлових років від нас у нашій галактиці. Ця зірка належить до класу карликові нові. Новими астрономи називають космічні вибухи, які відбуваються на зірках-білих карликах, коли ті забирають матерію у своїх компаньйонів. Z Жирафа складається з двох зірок — білого карлика та схожої на наше Сонце зірки. Коли матерія накопичується на поверхні білого карлика у великій кількості, то відбувається термоядерна реакція та вибух із виділенням великої кількості світла. По суті це явище чимось нагадує наднову, тільки не відбувається знищення зірки. А карликові нові є підкатегорією вибухів нових.

Телескоп Condor Array Telescope Фото: space.com

Що побачили астрономи 2000 років тому?

Вчені хотіли з'ясувати, чи пов'язана Z Жирафа з появою нової зірки, у прямому сенсі цього слова, яку побачили китайські астрономи в 77 році до н.е. Z Жирафа часто створює спалахи нових, унаслідок чого яскравість зірки значно збільшується.

Ще 2007 року астрономи виявили, що Z Жирафа оточена оболонкою з газу, яка могла з'явитися внаслідок потужного вибуху нової. Учені за допомогою нових спостережень виміряли, наскільки сильно оболонка розширилася за останні роки та вирахували, з якою швидкістю газ відлітав у космос.

Астрономи з'ясували, що оболонка розширювалася зі швидкістю, яка відповідає вибуху нової, що стався понад 2000 років тому. Тобто вибух нової китайські астрономи в 77 році до н.е. прийняли за появу дійсно нової зірки.

Z Жирафа. Астрономи з'ясували, що оболонка розширювалася зі швидкістю, яка відповідає вибуху нової, що стався понад 2000 років тому. Тобто вибух нової китайські астрономи в 77 році до н.е. прийняли за появу дійсно нової зірки Фото: space.com

Спостереження дали змогу виявити і другу, більшу, але тьмянішу газову оболонку навколо карликової нової. Так учені підтвердили гіпотезу про те, що подвійні газові оболонки мають оточувати білі карлики, де часто відбувається вибух нових.

Тьмяні оболонки зірок

Також астрономи побачили надзвичайно тьмяну газову оболонку, яка оточує повторювану нову. Цей клас вибухів викликаний тим, що білі карлики збирають матерію та стають нестабільними, але вибухи неодноразово відбуваються в масштабі менш ніж 100 років. Така оболонка була виявлена навколо білого карлика в галактиці Андромеди. З'ясувалося, що вибухи нової відбуваються щороку, і в результаті утворюються гігантські, але дуже тьмяні оболонки.

Також астрономи виявили газову оболонку навколо зірки KT Ерідана, яка виробляє вибухи нової кожні 40-50 років. Але ця оболонка виявилася в 50 разів більшою, ніж у інших представників цього класу. Вчені вважають, що відбувається зіткнення оболонок різних нових протягом десятків тисяч років, і це провокує їхнє зростання.

Ілюзія в галактиці NGC 5907

Ще астрономи вивчили потоки зірок, які оточують спіральну галактику NGC 5907, розташовану приблизно за 50 млн світлових років від нас. Подібні потоки зірки виникають, коли великі галактики притягують до себе галактики-супутники та витягують із них зірки, руйнуючи сам об'єкт.

Галактика NGC 5907 Фото: space.com

Минулі спостереження показали, що потоки зірок утворюють дві спіральні петлі, але подальші спостереження їх не виявили. За допомогою Condor Array Telescope астрономи з'ясували, що справді ніякої спіралеподібної особливості навколо галактики немає. Учені припустили, що це ілюзія, що з'явилася під час обробки зображень.

Також Фокус писав про те, що вчені створили ультрачорне покриття для космічних телескопів, яке поглинає майже все світло. Дослідники придумали спосіб ще більше поліпшити космічні обсерваторії.