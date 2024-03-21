В океане найден новый вид акул-призраков: с гигантской головой и плавниками-перьями (фото)

У берегов Таиланда ученые обнаружили ранее неизвестный вид акул-призраков, выделяющихся невероятно большой головой и огромными переливающимися глазами.

Океан покрывает более 70% планеты и является домом для множества таинственных видов, некоторые из них до сих пор не были описаны и неизвестны науке. Один из таких видов был обнаружен в глубинах Андаманского моря у берегов Таиланда — исследователи обнаружили здесь удивительный новый вид акул-призраков, пишет Live Science.

Неуловимое глубоководное существо было названо Chimaera supapae и представляет собой хрящевую рыбу, принадлежащую к отряду старейших из ныне живущих рыб Chimaeriformes. Известно, что эти акулы-призраки являются дальними родственниками акул и скатов. Представители этого вида отличатся огромными головами с гигантскими переливающимися глазами. Кроме того их и без того пугающую внешность дополняют перистые плавники.

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По словам ведущего автора исследования и директора программы Центра исследования тихоокеанских акул при Университете штата Сан-Хосе в Калифорнии Дэвида Эберта, подобные "химеры" редки в этой точке земного шара. Как правило, химеры населяют континентальные склоны и океанские хребты глубокого моря.

Эти призрачные особи живут на глубине не менее 500 метров и прячутся в самых темных водах океана, питаясь донными животными, например, ракообразными, моллюсками и червями. По словам Эберта, сегодня в мире описаны 53 вида химер, обитающих в сумеречной зоне океана, новый вид акул-призраков стал 54 видом.

Основная проблема обнаружения этих существ заключается в том, что они живут в самых глубоких и отдаленных точках океана, например, в Андаманском море, наибольшая глубина которого составляет около 4400 метров.

Эти призрачные фигуры, найденные на глубине ниже 500 метров, скрываются в темных водах глубокого моря Фото: David A. Ebert

Отметим, что первый мертвый неполовозрелый экземпляр самца был обнаружен в рамках проекта глубоководных исследований, проведенных еще в 2018 году. Ученые обнаружили его во время донного траления в Андаманском море на глубине от 772 до 775 метров. Исследователи признали его новым видом по "массивной голове с короткой мордой" и большим овальным глазам, которые составляют более 32% от общей длины головы.

Авторы исследования отмечают, что этот новый вид представляет собой разновидность коротконосой химеры длиной около 51 сантиметра с широкими грудными плавниками. Предполагается, что перистые плавники позволяют существам лучше маневрировать по скалистому дну с высоким рельефом.

В то жен время огромные глаза, вероятно, помогают химерам видеть в абсолютной темноте. На темно-коричневой коже нет заметных линий или узоров, а на макушке у рыбы есть спинной шип. Эберт также отмечает, что эволюционно эти химеры являются одними из старейших линий рыб, история которых началась около 300-400 миллионов лет назад. Открытие новых видов, таких как эта химера, говорит нам, как мало мы знаем о морской среде и как много еще предстоит изучить.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то смогли идентифицировать новый жуткий вид хищника.