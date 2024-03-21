На Европе может жить хоть Годзилла, но никто об этом не узнает: спутник спрятал свои океаны

Исследователи говорят, что океаны с жидкой водой на Европе покрывает корка льда шириной более 20 километров.

Ледяная кора на Европе, которая защищает ее океан от холодного космоса, достигает толщины не менее 20 км, как показал новый анализ данных миссии Galileo. Открытие не проливает свет на то, есть ли в этом океане жизни, а скорее показывает, насколько сложно ее будет найти, пишет IFLScience.

Первые доказательства наличия океана на Европе были получены космическим аппаратом "Вояджер", миссия же Galileo подтвердила эти данные. Но Европа остается предметом первостепенного интереса не только поэтому. Пыль, которая выбрасывается соседним вулканическим спутником Ио, попадает на Европу и дает шанс на более сложную химию на спутнике, чем на других мирах с подповерхностными океанами.

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Препятствием для астробиологических исследований на Европе могла стать лишь слишком толстая ледяная кора. Предыдущие исследования так и не смогли ответить на вопрос, как близко к поверхности находится жидкая вода на Европе. Оценки варьировались от нескольких километров до десятикратного увеличения.

Уже давно не секрет, что поверхность Европы является самой гладкой во всей Солнечной системе из-за движения льда. Но все же на ее поверхности имеются следы прошлых космических бомбардировок.

Команда Сигэру Вакита из Массачусетского технологического института предположила, что кратеры Тир и Калланиш могут помочь определить толщину ледяной коры Европы.

Обе вмятины на поверхности Европы представляют собой многокольцевые бассейны. Ученые смоделировали, что может произойти, когда астероиды подходящего размера сталкиваются с корой разной толщины. Они пришли к выводу, что лишь лед толщиной не менее 20 км может деформироваться точно так же, как мы видим на поверхности Европы.

Исследователи предупреждают, что цифра в 20 км является минимальной, на самом деле лед на Европе может быть еще толще. Если бы толщина коры была 15 км, тогда многокольцевые кратеры на Европе были бы намного глубже.

Возможно, лед на Европе не везде имеет одинаковую толщину. Но авторы исследования считают, что вряд ли эта разница будет слишком большой.

Также удалось выяснить, что лед Европа состоит из слоев с разными тепловыми свойствами. Самая внешняя часть толщиной 6–8 километров (3,7–5 миль) является проводящей, а под ней лежит относительно теплый конвективный лед.

Напомним, аппарат NASA обнаружил признаки активности на спутнике Юпитера Европе. Изображения аппарата "Юнона" указывают на возможные доказательства недавней поверхностной активности на ледяном спутнике газового гиганта.