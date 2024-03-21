Зачем люди трут глаза, когда устали: ученые объяснили, почему это так приятно

Исследователи рассказали, какой механизм стоит за желанием потереть глаза.

Молодых родителей часто учат тому, что если маленький ребенок трет глаза, значит это верный признак того, что ему пора спать. Но почему дети трут именно глаза, когда они устали? Об этом пишет LiveScience.

"Мы не можем спросить у ребенка, почему он трет глаза. Но мы знаем, что люди всех возрастов склонны тереть глаза, когда они устали. Мы полагаем, что это действие может быть связано с чувством дискомфорта, которое появляется, когда ваши глазные мышцы усердно работали", — говорит доцент кафедры общей педиатрии Медицинской школы Дэвида Геффена Калифорнийского университета Ребекка Дудовиц.

После сложно рабочего дня вашим плечам может понадобиться массаж, так и мышцы ваших глаз немного расслабляются после того, как вы потираете глаза. Младенцы же проводя все свое время рассматривая окружающие их предметы, поэтому их глаза быстро устают.

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По словам экспертов, пристальный взгляд на что-либо также сушит глаза, а учитывая то, что дети моргают всего несколько раз в минуту, неудивительно, что их глаза тоже пересыхают.

"Слезы – не просто соленая вода, это слизь на ее поверхности, соленая вода посередине и слой масла из мейбомиевых желез, предотвращающий испарение. Таким образом, здоровая слеза трехслойная. Все эти слои должны обновляться и плавно распределяться по поверхности глаза во время моргания", — говорит офтальмолог Роберт В. Арнольд.

Когда мы слишком сосредоточены, мы моргаем недостаточно. Из-за этого защитный слой слезы может распадаться и оставлять сухие пятна на роговице глаза. В таком случае потирание глаз является напоминанием о том, что нам необходимо чаще моргать.

"Процесс похож на наше дыхание, частота которого обычно достаточно. Но, когда мы отвлекаемся или же просто устали, мы можем дышать недостаточно часто или глубоко. Поэтому мы вздыхаем. Потирание глаз может быть чем-то подобным – напоминанием чаще моргать", — отмечает Арнольд.

Но важно помнить, чрезмерное потирание глаз может привести к проблемам со зрением.

В это же время существует теория о том, почему бывает так приятно потереть глаза, когда вы устали. Некоторые исследования говорят, что этот процесс снижает кровяное давление за счет стимуляции тройничного и блуждающего нервов. Они тянутся от мозга к глазам и дальше по всему телу. У некоторых людей это может снизить частоту сердечных сокращений более чем на 20% в результате явления, известного как окулокардиальный рефлекс.

Напомним, врач рассказал об уникальной особенности наших глаз. Зрение некоторых людей обладает уникальной способностью, позволяющей им управлять аспектами нашей сенсорной системы по желанию.