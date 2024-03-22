Антропоцена больше нет: ученые отменили целую эпоху в жизни Земли

Термин "антропоцен" больше не будет использоваться для описания периода времени, когда человечество начало оказывать серьезное влияние на нашу планету.

Существующий термин "антропоцен", который использовался для описания эпохи в истории Земли, начавшейся 70 лет назад и указывал на влияние человечества на нашу планету, больше не будет использоваться в системе классификации разных геологических эпох на Земле. Также его не будут использовать в учебниках и пособиях, где зафиксированы основные изменения в истории нашей планеты, пишет BBC.

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Международный союз геологических наук принял решение не использовать термин "антропоцен" как формальную единицу геологической шкалы времени, но его продолжат использовать ученые, изучающие Землю и окружающую среду. Также его будут использовать социологи и экономисты.

Согласно заявлению Международного союза геологических наук, данный термин останется "бесценным описанием воздействия человека на экосистему Земли". Напоминаем, что слово "антропоцен" происходит от древнегреческого слова "антропо", которое означает человек. Эти термином называли эпоху, когда активность человека оказала самое большое влияние на нашу планету.

Специальная группа ученых провела более 10 лет изучая концепции и определения новой единицы геологического времени, используя этот термин. Было предложено, что антропоцен начался в 1952 году, когда появились первые остатки от испытаний ядерной бомбы в отложениях по всему миру. Также в 50-х годах прошлого века численность населения Земли резко увеличилась, как и проявления существенного влияния на экосистему планеты.

В частности эта геологическая эпоха совпадает с распространением на Земле таких материалов, как алюминий, бетон и пластик. Геологические свидетельства начала антропоцена были обнаружены в отложениях в Канаде, а потому несколько лет ученые обсуждали идею об официальном введении новой единицы геохронологической шкалы времени. Но теперь это предложение отклонили, хотя не все ученые согласны с таким решением.

Было предложено, что антропоцен начался в 1952 году, когда появились первые остатки от испытаний ядерной бомбы в отложениях по всему миру Фото: BBC

Ученые спорят о том, когда именно человечество стало той силой, которая привела к глобальным изменениям на планете. Хотя очевидно, что люди оказали серьезное влияние на экосистему Земли, все же было принято решение, что этого недостаточно для того, чтобы опрадать сущестование отдельной единицы классификации эпох на Земле.

Некоторые ученые считают, что любая классификация антропоцена должна отражать основные последствия для Земли, которые оказали люди, когда начали вырубать леса и вести сельское хозяйство. Таким образом антропоцен должен начинаться много тысяч лет назад.

Поэтому скорее всего новая единица геологического времени будет введена позже, возможно не раньше, чем чеоез 10 лет, после проведения новых исследований.

Исходя из этого мы продолжаем жить в эпоху голоцена, которая началась в конце последнего ледникового периода примерно 11 700 лет назад.

Как уже писал Фокус, земные ледники продолжат таять, но никто не знает с какой скоростью. В новом исследовании ученые впервые расшифровали парадокс скорости арктического льда — результаты выглядят тревожно, но есть и хорошие новости.

Также Фокус писал о том, что на Земле разбросаны сотни бомб замедленного действия, которые могут бездействовать века. Ученые считают, что над планетой нависла новая экологическая угроза, скрытая в инвазивных бомбах, разбросанных по всей планете.