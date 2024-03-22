Китай строит гигантский рельсотрон для вывода гиперзвуковых самолетов в космос: что известно

В Китае работают над тем, чтобы использовать рельсотрон для отправки в космос пилотируемого космического самолета весом 50 тонн.

Китайские ученые из нескольких научно-исследовательских институтов занимаются созданием рельсотрона, который сможет отправить на орбиту космический самолет размером с Боинг 737 и весом 50 тонн. Испытательный полигон уже построен, пишет New Atlas.

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Рельсотрон представляет собой элетромагнитный ускоритель массы, который, как считают китайские ученые, может заменить космические ракеты-носители. Вместо того, чтобы отправлять на орбиту пилотируемые космические корабли с помощью ракет, которым нужно много топлива, можно использовать эту пусковую систему, которая сделает полет более выгодным в плане денег. Если Китай сможет использовать такую систему для запуска космического самолета на орбиту, то это станет одним из крупнейших инженерных достижений в истории.

Как сообщают китайские СМИ, ученые собираются построить электромагнитную стартовую дорогу, которая позовлит космическому самолету набрать скорость в 1,6 Маха или даже 5 Маха. Псоле того, как самолет вылетит из пусковой установки он должен запустить свои двигатели и набирать скорость, чтобы дораться до орбиты.

Уже известно о том, что в Китае построили двухкилометровый испытательный полигон длиной 2 км. Эта элетромагнитная дорога находится внутри вакуумной трубы. Сейчас, по заявлениям китайских ученых, на этой дороге можно развивать скорость в 1000 км/ч, но она будет улучшена, чтобы можно было набрать в 5 раз большую скорость.

Чтобы этот рельсотрон стал полноценной системой космического запуска, нужно будет провети немало усовершенстований. В частности это касается систем управления и обеспечения энергией.

Одна из проблем заключается в том, что для рельсотрона, где можно набрать скорость 1,6 Маха, его длина должна составлть не менее 8 км. Он должен быть еще длиннее, чтобы можно было набрать скорость 5 Маха. Для этого нужно будет использовать не только много электромагнитов, которые еще придется и охлаждать, но релтстрон нужно разместить в самой большой вакуумной камере в мире. Также нужно создать специальный шлюз, из которого будет вылетать космический самолет на сверхзвуковой скорости.

Но еще нужно обеспечить эту пусковую установку большим количеством энергии. На некоторых американских авианосцах рельстрон используют для запуска самолетов и для этого нужно 121 МДж энергии, чтобы разонать их до скорости 241 км/ч. Чтобы разогнать такую же массу до скорости 5 Маха рельстрону из Китая понадобиться 50 тысяч МДж. А масса космического самолета в 10 раз больше.

Получается, что для эффективной работы рельстрона в качестве пусковой установки для запусков на орбиту нужна АЭС, которая будет вырабатывать 1 ГДж энергии в секунду. Также нужно соврешенно новое хранилище энергии.

Китайские ученые считают, что в случае успеха рельсотрона стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту снизится до 60 долларов США за 1 кг. Например, сейчас у компании SpaceX это стоит 3000 долларов за 1 кг.

Как уже писал Фокус, Космические силы США опасаются, что Китай может нанести удар с Луны. Американский военный высказал опасения, что Китай не станет соблюдать договор о космосе.

Также Фокус писал о том, что на Луне обнаружена неожиданная скрытая активность. Обнаружить ее помогли забытые данные программы "Аполлон".