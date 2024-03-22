На Луне обнаружена неожиданная скрытая активность: помогли забытые данные программы "Аполлон"

Данные 50-летней давности, которые уже давно были заброшены NASA, помогли обнаружить тысячи ранее неизвестных событий.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Geophysical Research, Луна оказалась более сейсмически активным местом, чем предполагали ученые. Повторный анализ давно заброшенных данных миссий "Аполлон" позволил ообнаружить 22 тысячи ранее неизвестных землетрясений на Луне, пишет Live Science.

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Землетрясения на Луне, которые еще называют лунотрясениями, вызваны движениями внутри спутника Земли. Но в отличие от подобных событий на нашей планете, эти движения появляются в результате постепенного изменения температуры и ударами метеоритов и астероидов по поверхности Луны, а не перемещениями тектонических плит, которых там нет. Поэтому лунотрясения не такие сильные, как землетрясения на нашей планете.

Во время миссий "Аполлон" с 1969 по 1972 год астронавты установили на Луне сейсмометры, которые фиксировали сейсмическую активность вплоть до 1977 года. За 8 лет приборы обнаружили 13 тысяч лунотрясений, который до сих пор считались единственными известными подобными проявлениями сейсмической активности. Но авторы нового исследования после повторного анализа данных обнаружили еще 22 тысячи землетрясений на Луне. Таким образом общее количество этих событий возросло до 35 тысяч.

По словам ученых, настоящим сюрпризом является обнаружение новых лунотрясений через 50 лет в заброшенных данных. Это показывает, что Луна является более сейсмически активным местом, чем считалось раньше.

Сейсмометры на Луне фиксировали на Луне землетрясения, которые происходили в течение более длительных периодов, а также быстрые толчки, происходящие за короткий промежуток времени.

Астронавт NASA Базз Олдрин развернул первый сейсмометр на Луне во время миссии "Аполлон-11" Фото: NASA

Обнаруженные ранее 13 тысяч землетрясений на Луне относятся к долгосрочным событиям. Но данные за короткие периоды времени ученые игнорировали, ведь их было сложно расшифровать из-за большого количества помех, созданных колебаниями температуры на Луне, а также в результате передачи данных на Землю.

Хотя данные за длительные периоды времени сохранились, данные за короткие периоды были почти утеряны, но некоторые все же сохранились. Как раз анализ оцифрованных данных 50 летней давности позволил идентифицировать 30 тысяч событий, которые могли быть землетрясениями на Луне. Последующий анализ показал, что 8 тысяч из них такими не являются.

По словам ученых, неизвестные ранее землетрясения могли произойти гораздо ближе к поверхности, чем ожидалось, но теперь нужно разобраться с механизмами их появления. Авторы исследования надеются, что будущие сейсмометры, доставленные на Луну смогут пролить свет на эту сейсмическую активность.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что под поверхностью Луны есть места, которые хорошо подходят для оборудования там баз, где смогут жить астронавты. Эти места созданы вулканической активностью на Луне.

Также Фокус писал о том, что в результате нового эксперимента ученые выяснили, что строительные блоки земной жизни могут выжить в условиях, существующих в облаках Венеры. Это говорит о том, что эта среда может быть пригодной для внеземной жизни, хотя она скорее всего отличается от жизни на Земле.