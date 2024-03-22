На Місяці виявлено несподівану приховану активність: допомогли забуті дані програми "Аполлон"

Дані 50-річної давності, які вже давно були закинуті NASA, допомогли виявити тисячі раніше невідомих подій.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Journal of Geophysical Research, Місяць виявився більш сейсмічно активним місцем, ніж припускали вчені. Повторний аналіз давно занедбаних даних місій "Аполлон" дозволив виявити 22 тисячі раніше невідомих землетрусів на Місяці, пише Live Science.

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Землетруси на Місяці, які ще називають місяцетрусами, спричинені рухами всередині супутника Землі. Але на відміну від подібних подій на нашій планеті, ці рухи з'являються внаслідок поступової зміни температури та ударами метеоритів і астероїдів по поверхні Місяця, а не переміщеннями тектонічних плит, яких там немає. Тому місяцетруси не такі сильні, як землетруси на нашій планеті.

Під час місій "Аполлон" з 1969 по 1972 рік астронавти встановили на Місяці сейсмометри, які фіксували сейсмічну активність аж до 1977 року. За 8 років прилади виявили 13 тисяч місяцетрусів, які досі вважалися єдиними відомими подібними проявами сейсмічної активності. Але автори нового дослідження після повторного аналізу даних виявили ще 22 тисячі землетрусів на Місяці. Таким чином загальна кількість цих подій зросла до 35 тисяч.

За словами вчених, справжнім сюрпризом є виявлення нових місяцетрусів через 50 років у занедбаних даних. Це показує, що Місяць є більш сейсмічно активним місцем, ніж вважалося раніше.

Сейсмометри на Місяці фіксували на Місяці землетруси, які відбувалися протягом триваліших періодів, а також швидкі поштовхи, які відбувалися за короткий проміжок часу.

Астронавт NASA Базз Олдрін розгорнув перший сейсмометр на Місяці під час місії "Аполлон-11" Фото: NASA

Виявлені раніше 13 тисяч землетрусів на Місяці належать до довгострокових подій. Але дані за короткі періоди часу вчені ігнорували, адже їх було складно розшифрувати через велику кількість перешкод, створених коливаннями температури на Місяці, а також унаслідок передачі даних на Землю.

Хоча дані за тривалі періоди часу збереглися, дані за короткі періоди були майже загублені, але деякі все ж збереглися. Якраз аналіз оцифрованих даних 50 річної давності дозволив ідентифікувати 30 тисяч подій, які могли бути землетрусами на Місяці. Подальший аналіз показав, що 8 тисяч із них такими не є.

За словами вчених, невідомі раніше землетруси могли статися набагато ближче до поверхні, ніж очікувалося, але тепер потрібно розібратися з механізмами їхньої появи. Автори дослідження сподіваються, що майбутні сейсмометри, доставлені на Місяць, зможуть пролити світло на цю сейсмічну активність.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що під поверхнею Місяця є місця, які добре підходять для обладнання там баз, де зможуть жити астронавти. Ці місця створені вулканічною активністю на Місяці.

Також Фокус писав про те, що в результаті нового експерименту вчені з'ясували, що будівельні блоки земного життя можуть вижити в умовах, які існують у хмарах Венери. Це свідчить про те, що це середовище може бути придатним для позаземного життя, хоча воно швидше за все відрізняється від життя на Землі.