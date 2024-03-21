Життя на Венері: ключові компоненти земного життя вижили в умовах пекельної планети

Нове дослідження ставить під сумнів гіпотезу про те, що хмари Венери не придатні для життя.

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Деякі вчені вважають, що життя на Венері існує, але не на поверхні, а високо в її хмарах. Ці життєві форми точно відрізнятимуться від усього, що живе на Землі. Хмари Венери складаються з токсичної сірчаної кислоти, яка руйнує більшість біологічних молекул на нашій планеті. Але результати нового дослідження, опублікованого в журналі Astrobiology, ставлять під сумнів це припущення. За словами вчених, виявляється, деякі ключові будівельні блоки життя можуть зберігатися в стабільному стані в концентрованій сірчаній кислоті, пише Phys.

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Останніми роками вчені активно почали обговорювати можливість існування позаземного життя в хмарах Венери, і деякі з них припускають, що життя на цій планеті все ж таки існує, просто воно сильно відрізняється від земного. Перевірити це зможе майбутня місія на Венеру, яка стартує в січні 2025 року, як уже писав Фокус .

Команда цієї місії вирішила перевірити, які складні органічні молекули, що є компонентами життя на Землі, зможуть вижити в концентрованій сірчаній кислоті. Тобто в умовах хмар Венери.

За словами вчених, результати показують, що сірчана кислота не такий вже й сильний руйнівник біологічних молекул, як передбачається. Виходячи з цього вчені роблять висновок, що якщо певні молекули можуть бути стабільними в сірчаній кислоті, то, можливо, хмари Венери придатні для життя, але це не означає, що там обов'язково є позаземне життя.

Вчені для дослідження використовували амінокислоти, які складають основу білків. Усім живим істотам на Землі потрібні амінокислоти для створення білків, які допомагають жити будь-якому живому організму, виконуючи різні функції.

Останніми роками вчені активно почали обговорювати можливість існування позаземного життя в хмарах Венери, і деякі з них припускають, що життя на цій планеті все ж таки існує, просто воно сильно відрізняється від земного Фото: NASA

Раніше автори дослідження вже з'ясували, що напрочуд такі компоненти життя, як деякі жирні кислоти та нуклеїнові кислоти, залишаються стабільними в сірчаній кислоті. Тепер прийшла черга амінокислот.

Як показали результати дослідження, у 19 амінокислот, які необхідні для життя на Землі, не відбулося руйнування молекулярної структури протягом 1 місяця перебування в розчині сірчаної кислоти. Вчені обрали такі концентрації сірчаної кислоти, які б відповідали концентраціям цієї сполуки в хмарах Венери. Навіть за концентрації сірчаної кислоти на рівні 98% біологічні молекули не руйнувалися.

За словами вчених, дуже дивно, що будівельні блоки життя на Землі залишаються в стабільному стані в цих умовах і це відкриває можливість для обговорення ймовірної придатності Венери для життя. Тобто в хмарах цієї планети можуть існувати складні хімічні речовини, необхідні для життя.

Автори дослідження кажуть, що після цього відкриття гіпотеза про те, що життя на Венері існує, починає виглядати не такою вже й фантастичною. Але тільки дослідження хмар Венери спеціальним зондом дасть остаточну відповідь на питання про можливу населеність цієї планети.

Як уже писав Фокус, NASA збирається відключити один зі знаменитих космічних телескопів. Одна з чотирьох Великих обсерваторій, яких залишилося всього дві, незабаром припинить наукову діяльність.

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