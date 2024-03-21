Шок для вчених: NASA збирається відключити один зі знаменитих космічних телескопів (фото)
Одна з чотирьох Великих обсерваторій, яких залишилося всього дві, незабаром припинить наукову діяльність.
NASA отримало від уряду США для роботи у 2025 році 25 млрд доларів, а це на 2 млрд менше, ніж просило космічне агентство. Хоча це величезна сума, але насправді це всього лише 0,4% усіх грошей, які витратять США. Тому NASA довелося піти на скорочення деяких наукових проєктів. Але одне з рішень агентства викликало справжній шок в астрономів. NASA оголосило про те, що більше не збирається підтримувати в робочому стані рентгенівський космічний телескоп Чандра, який зробив чимало важливих відкриттів і якому скоро виповниться 25 років, пише Universe Today.
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Космічний телескоп Чандра відправили в космос у 1999 році. Він є частиною так званих Великих обсерваторій NASA, куди входять також телескопи Комптон і Спітцер, які вже не працюють, а також телескоп Габбл, що продовжує роботу.
Хоча спочатку планувалося, що телескоп Чандра працюватиме лише 5 років, у липні цього року йому виповниться вже 25 років. Ця обсерваторія стала ключовим об'єктом у світі рентгенівської астрономії.
Рентгенівські обсерваторії розміщують на орбіті, адже атмосфера Землі блокує потрапляння рентгенівського випромінювання на нашу планету. Як і інші телескопи високих енергій, дзеркала Чандри мають бути розташовані під невеликими кутами до вхідних променів високої енергії. Якби вони були розташовані перпендикулярно, рентгенівські промені пройшли б наскрізь. Замість цього кілька дзеркал розміщуються під невеликими кутами, щоб акуратно направляти випромінювання у фокус.
З моменту запуску телескоп отримав рентгенівські знімки з високою роздільною здатністю чорних дір, залишків наднових, пульсарів і скупчень галактик. Рентгенівські промені дозволяють астрономам зазирнути глибоко всередину цих об'єктів і побачити деталі, які зазвичай неможливо побачити за допомогою інших обсерваторій. Першим знімком телескопа Чандра було зображення залишку наднової Кассіопея А.
Згідно із заявою NASA, агентство планує скоротити наукові дослідження за допомогою телескопа Чандра до мінімуму, а також припинить підтримувати його працездатність. А це неминуче призведе до швидкого відключення обсерваторії.
У заяві сказано, що телескоп Чандра настільки сильно деградував за час своєї роботи, що деякі системи потребують активного управління для підтримки потрібних температур, щоб обсерваторія нормально працювала. А це збільшує витрати, які NASA вже не може собі дозволити. З 2005 року температура необхідна для комфортної роботи приладів обсерваторії почала підвищуватися, але були розроблені способи боротьби з цим, які не впливали на якість роботи телескопа Чандра. Але для подальшої підтримки працездатності обсерваторії у NASA грошей немає. Експерти припускають, що, найімовірніше, всі наукові операції на телескопі Чандра буде припинено в найближчому майбутньому.
До речі, бюджет NASA передбачає скорочення на 5% фінансування діяльності і космічного телескопа Хаббл. Експерти припускають, що найближчими роками сума грошей, що виділяються на цю обсерваторію, скорочуватиметься, щоб фінансувати роботу телескопа Вебб.
Фокус уже писав про те, які найдальші об'єкти в космосі можна побачити без телескопа. Людина неозброєним оком може побачити на небі понад 9 тисяч зірок, але це лише крихітна частина Всесвіту.