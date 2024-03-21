Шок для ученых: NASA собирается отключить один из знаменитых космических телескопов (фото)

Одна из четырех Великих обсерваторий, которых осталось всего две, вскоре прекратит научную деятельность.

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NASA получило от правительства США для работы в 2025 году 25 млрд долларов, а это на 2 млрд меньше, чем просило космическое агентство. Хотя это огромная сумма, но на самом деле это всего лишь 0,4% всех денег, которые потратят США. Поэтому NASA пришлось пойти на сокращение некоторых научных проектов. Но одно из решений агентства вызвало настоящий шок у астрономов. NASA объявило о том, что больше не собирается поддерживать в рабочем состоянии рентгеновский космический телескоп Чандра, сделавший немало важных открытий и которому скоро исполнится 25 лет, пишет Universe Today.

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Космический телескоп Чандра отправили в космос в 1999 году. Он является частью так называемых Великих обсерваторий NASA, куда входят также уже не работающие телескопы Комптон и Спитцер, а также продолжающий работу телескоп Хаббл.

Космический телескоп Чандра отправили в космос в 1999 году. Он является частью так называемых Великих обсерваторий NASA, куда входят также уже не работающие телескопы Комптон и Спитцер, а также продолжающий работу телескоп Хаббл Фото: NASA

Хотя изначально планировалось, что телескоп Чандра будет работать всего 5 лет, в июле этого года ему исполнится уже 25 лет. Эта обсерватория стала ключевым объектом в мире рентгеновской астрономии.

Рентгеновские обсерватории размещают на орбите, ведь атмосфера Земли блокирует попадание рентгеновского излучения на нашу планету. Как и другие телескопы высоких энергий, зеркала Чандры должны быть расположены под небольшими углами к входящим лучам высокой энергии. Если бы они были расположены перпендикулярно, рентгеновские лучи прошли бы насквозь. Вместо этого несколько зеркал размещаются под небольшими углами, чтобы аккуратно направлять излучение в фокус.

С момента запуска телескоп получил рентгеновские снимки с высоким разрешением черных дыр, остатков сверхновых, пульсаров и скоплений галактик. Рентгеновские лучи позволяют астрономам заглянуть глубоко внутрь этих объектов и увидеть детали, которые обычно невозможно увидеть с помощью других обсерваторий. Первым снимком телескопа Чандра было изображение остатка сверхновой Кассиопея А.

Первым снимком телескопа Чандра было изображение остатка сверхновой Кассиопея А Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, агентство планирует сократить научные исследования с помощью телескопа Чандра до минимума, а также прекратит поддерживать его работоспособность. А это неминуемо приведет к скорому отключению обсерватории.

В заявлении сказано, что телескоп Чандра настолько сильно деградировал за время своей работы, что некоторые системы требуют активного управления для поддержания нужных температур, чтобы обсерватория нормально работала. А это увеличивает расходы, которые NASA уже не может себе позволить. С 2005 года температура необходимая для комфортной работы приборов обсерватории начала повышаться, но были разработаны способы борьбы с эти, которые не влияли на качество работы телескопа Чандра. Но для дальнейшей поддержи работоспособности обсерватории у NASA денег нет. Эксперты предполагают, что скорее всего все научные операции на телескопе Чандра будут прекращены в ближайшем будущем.

Кстати, бюджет NASA предусматривает сокращение на 5% финансирования деятельности и космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Кстати, бюджет NASA предусматривает сокращение на 5% финансирования деятельности и космического телескопа Хаббл. Эксперты предполагают, что в ближайшие годы сумма выделяемых денег на эту обсерваторию будет сокращаться, чтобы финансировать работу телескопа Уэбб.

Фокус уже писал о том, какие самые далекие объекты в космосе можно увидеть без телескопа. Человек невооруженным глазом может увидеть на небе более 9 тысяч звезд, но это лишь крошечная часть Вселенной.