Зірки та галактики: які найдальші об'єкти в космосі можна побачити без телескопа (фото)

Людина неозброєним оком може побачити на небі понад 9 тисяч зірок, але це лише крихітна частина Всесвіту.

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Хоча звичайні очі людини можуть розрізнити в нічному небі понад 9000 яскравих точок світла, які є зірками, все ж це лише мала частина Всесвіту. Він складається з неймовірної кількості зірок, галактик, туманностей, чорних дір та інших об'єктів, які можна побачити в різних довжинах хвиль світла. Які найдальші зірки можна побачити неозброєним оком? Які найдальші об'єкти в космосі вже виявили астрономи і який найдальший сигнал ми можемо знайти з періоду незабаром після Великого вибуху? Про це пише Space.

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Найближча до Землі зоряна система, яка складається з 3 зірок, називається Альфа Центавра. Вона розташована на відстані 4,2 світлових роки від нас.

Зірка Проксима Центавра Фото: Wikipedia

У цій системі розташована найближча до нас зірка — Проксима Центавра, але вона має надто маленьку яскравість, щоб її можна було побачити неозброєним оком без використання телескопа.

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Найдальша зірка, яку можна побачити неозброєним оком

Найдальшою від нас зіркою, яку можна побачити неозброєним оком, є V762 Кассіопеї, що знаходиться на відстані 16 тисяч світлових років від Землі. Хоча ця зірка приблизно в 100 тисяч разів більша за Сонце, вона знаходиться на межі можливостей очей людини для спостереження за зірками без телескопа. І для цього потрібні ідеальні умови, тобто дуже темне небо.

Найдальшою від нас зіркою, яку можна побачити неозброєним оком, є V762 Кассіопеї, що розташована на відстані 16 тисяч світлових років від Землі Фото: Wikipedia

Зірки, які людина може побачити неозброєним оком, набагато більші і набагато яскравіші за Сонце. Усі інші зірки залишаються недоступними нам без допомоги телескопів. Вважається, що люди можуть побачити без спеціального обладнання приблизно 9 тисяч зірок і водночас невидимими для нас залишаються мільярди таких об'єктів у спостережуваному Всесвіті.

Найдальша галактика, яку можна побачити неозброєним оком

Якщо V762 Кассіопеї є найвіддаленішою зіркою, яку ми можемо побачити неозброєним оком, найдальшою видимою без телескопа галактикою є галактика Андромеди. У ній міститься понад 1 трлн зірок, і вона є найближчою до нас великою галактикою. У нічному небі цей об'єкт виглядає як розмита пляма світла розміром з кулак. Але потрібно розуміти, що видиме нам світло випустила галактика приблизно 2,5 млн років тому. Тобто світло подорожуючи крізь космос зі швидкістю світла подолало відстань у 2,5 млн світлових років.

Галатика Андромеди Фото: BBC

Також неозброєним оком іноді можна побачити дуже яскраві космічні вибухи, під час яких виникають спалахи світла та викиди енергії. Наприклад, 16 років тому на Землі протягом 30 секунд можна було побачити світло від гамма-сплеску GRB 080319B, хоча цей вибух стався на відстані 7,5 млрд світлових років від нас. Це означає, що світло від цієї події почало свою подорож крізь космос ще тоді, коли не було ні Сонця, ні Землі.

Але навіть за допомогою найсучасніших телескопів, які знаходяться на Землі або в космосі, астрономам вдалося побачити лише приблизно 3% всіх зірок Чумацького Шляху і приблизно 1% галактик у спостережуваному Всесвіті. Найвіддаленіші галактики неможливо побачити безпосередньо, адже вони дуже маленькі і випускають мало світла. Але відомо, що гравітація скупчень галактик здатна збільшити потужність світла найдальших зірок і галактик. Іноді ця потужність збільшується в 10 тисяч разів.

Найдальша зірка у Всесвіті

Тому астрономи використовують скупчення галактик як гравітаційну лінзу, а сам метод такого спостереження за космосом отримав назву гравітаційне лінзування. Завдяки цьому методу астрономи змогли виявити 2 роки тому найдальшу відому нам зірку, що отримала назву Еарендел, як уже писав Фокус. Хоча вона з'явилася, коли Всесвіту було приблизно 900 млн років (вік Всесвіту становить 13,8 млрд років), через постійне розширення космосу ця зірка зараз перебуває на відстані понад 28 млрд світлових років від Землі.

Найдальша зірка — Еарендел Фото: NASA

Найдальша галактика у Всесвіті

Гравітаційне лінзування, як уже писав Фокус, допомогло астрономам виявити найдальшу галактику у відомому Всесвіті. Вона отримала назву JADES-GS-z13-0 і виникла, коли Всесвіту було приблизно 400 млн років. Але зараз нас відділяє від цієї галактики відстань у 33,6 млрд світлових років.

Якщо не брати до уваги видиме світло, то більш далекі речі в космосі можна виявити за допомогою інших довжин хвиль світла. Наприклад, у мікрохвильовому діапазоні нас оточує реліктове випромінювання, світло якого виникло, коли Всесвіту було 380 000 років.

Але є сигнали, які можна отримати з більш далекого минулого Всесвіту. Екзотичні процеси в найбільш ранні моменти Великого вибуху створили потік примарних частинок, відомих як нейтрино, які намагаються зловити вчені. Ще більш екзотичні процеси, які відбулися в першу секунду Великого вибуху наповнили космос гравітаційними хвилями. Якщо їх вдасться виявити, то це буде найдальше, що люди змогли побачити у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили два найдавніших будівельних блоки Чумацького Шляху.