Початок нашої галактики: виявлено два найдавніші будівельні блоки Чумацького Шляху (фото)

Дві галактики приєдналися до Чумацького Шляху понад 12 млрд років тому.

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Багато галактик у Всесвіті з часом набувають величезних розмірів за рахунок поглинання дрібніших галактик. Астрономи знають, що подібне вже відбувалося з Чумацьким Шляхом. Тепер же за допомогою космічного телескопа Gaia астрономи виявили два найдавніші злиття з нашою галактикою. Результати дослідження були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal, пише IFLScience.

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Космічний телескоп Gaia допоміг ученим створити найточнішу карту Чумацького Шляху, завдяки якій астрономи можуть побачити, де розташовані мільярди зірок. Але цю карту можна використовувати для того, щоб з'ясувати, звідки взялися деякі з цих зірок у нашій галактиці.

Коли відбувається злиття галактик, а воно відбувається повільно, то в цей час обидві галактики починають обмінюватися газом, що призводить до появи нових зірок. Водночас старі зірки з початкових галактик змішуються разом, і складно зрозуміти, кому вони раніше належали. Але вчені змогли вирішити цю проблему.

За допомогою телескопа Gaia астрономи отримали інформацію про рух зірок у Чумацькому Шляху. Якщо групи зірок переміщуються однаково, то вони можуть бути пов'язані між собою, але головним доказом цього є їхній хімічний склад.

За допомогою телескопа Gaia астрономи отримали інформацію про рух зірок у Чумацькому Шляху. Якщо групи зірок переміщуються однаково, то вони можуть бути пов'язані між собою, але головним доказом цього є їхній хімічний склад. Фото: ESA

Усі зірки здебільшого складаються з водню та гелію, але також у них присутні й важчі хімічні елементи, які астрономи називають металами. Відповідно зірки мають різну металічність, яка може розповісти про вік зірки. Старіші зірки мають нижчу металічність. Із іншого боку, якщо зірки утворилися в одному регіоні космосу, то вони матимуть схожий хімічний склад. Якщо об'єднати дані про металічність і рух зірок, то можна з'ясувати чи пов'язані між собою зірки.

Подібні дослідження раніше дозволили вченим з'ясувати, що в період між 8 й 10 млрд років тому Чумацький Шлях поглинув карликову галактику Гея-Енцелад. Тепер же вчені виявили сліди давнішого злиття, яке відбулося в період між 12 та 13 млрд років тому, коли Чумацький Шлях ще перебував у стадії формування. Двома найдавнішими будівельними блоками нашої галактики стали галактики, що отримали назву Шакті й Шива.

Зірки галактик, що зливаються, Шакті (рожевий колір) і Шива (зелений колір), накладені на зображення Чумацького Шляху Фото: IFLS

За словами вчених, вони були дуже здивовані тим, що їм вдалося виявити ці найстаріші компоненти Чумацького Шляху. Річ у тім, що наша галактика так сильно змінилася з моменту появи стародавніх зірок, що входять до складу двох галактик, що було повною несподіванкою їх знайти.

Дві групи зірок, що входять до складу компонентів Шакті й Шива розташовані далеко від ядра Чумацького Шляху. Астрономи вважають, що понад 12 млрд років тому Чумацький шлях не був галактикою з чітко вираженими спіральними рукавами, як зараз, а був структурою з безладними потоками зірок, що виникли внаслідок злиттів галактик.

Астрономи вважають, що дві стародавні галактики, із якими зіткнувся Чумацький Шлях на початковому етапі життя дали старт для майбутнього зростання нашої галактики.

Як уже писав Фокус, цього року в небі з'явиться друга Полярна зірка, і її буде видно навіть у містах. Астрономи кажуть, що ми станемо свідками рідкісної космічної події.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, як часто зірки вбивають свої планети.