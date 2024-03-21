Космічний обід. Астрономи з'ясували, скільки зірок у Всесвіті з'їдають свої планети

Як показує дослідження, зірок, що пожирають планети, досить багато.

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Минулі дослідження вже показали, що в складі деяких зірок міститься аномальна кількість хімічних елементів, таких як залізо, з якого складаються кам'янисті планети, такі як Земля. Це говорить про те, що іноді зірки можуть з'їдати свої планети, але було неясно, як часто відбувається така подія. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, дає відповідь на це питання, пише Space.

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Якщо вивчити дві зірки, які народилися одночасно, а отже, вони з'явилися з однієї хмари з газу і пилу, то порівнявши їхній хімічний склад, можна побачити деякі відмінності. Вони вказуватимуть на те, що одна з цих зірок поглинула свою планету.

Вчені використовували дані космічного телескопа Gaia для вивчення 91 пари зірок. У цих парах зірки розташовані відносно близько одна до одної за космічними мірками — приблизно 1 млн астрономічних одиниць. Астрономічна одиниця — це середня відстань між Сонцем і Землею, або приблизно 150 млн км.

Коли вчені аналізують світло, що виходить від зірок, вони можуть визначити, з яких хімічних елементів ті складаються. Для аналізу цього світла астрономи використовували наземний телескоп VLT. Результати показали, що приблизно 8% цих пар або 1 з 12 пар мають одну зірку, хімічний склад якої вказує на те, що вона поглинула планету. Просто хімічний склад у парах зірок сильно відрізнявся.

За словами вчених, виходить, що зірки поглинають свої планети дуже часто і таких зірок дуже багато у Всесвіті. Виходячи з цього такі стабільні планетні системи, як Сонячна система, не є поширеним явищем, а скоріше виняток із правил.

Сонце приблизно через 5 млрд років також з'їсть найближчі до нього планети, можливо навіть Землю, коли перетвориться на червоного гіганта і збільшить свій розмір. Але це станеться, коли Сонце вже наблизиться до закінчення свого життя, а автори нового дослідження вивчали зірки, у яких попереду ще мільярди років життя. Астрономи роблять висновок, що зірки поглинають планети і в період нормального життя зоряної системи. Можливо, таке поглинання відбувається, коли викинута з однієї зоряної системи планета потрапляє в іншу.

Як показують спостереження, такі нестабільні планетні системи існують і планети їх можуть покинути в будь-який час. Але астрономи заспокоюють тим, що Сонячна система є стабільною і нічого подібного в найближчому майбутньому не станеться.

Поки що астрономи не знають, чи відбувається поглинання зірками цілих планет, чи вони з'їдають тільки будівельні блоки цих світів, що залишилися після створення зоряної системи. І той, і той варіант цілком можливий, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, астрономи вважають, що найпотужніші космічні вибухи, під час яких виділяється гамма-випромінювання, можуть призвести до масового вимирання на Землі. Навіть сама наша планета може бути знищена.

Також Фокус писав про те, що астрономи створили масштабну карту розподілу чорних дір у найбільшому обсязі Всесвіту, який коли-небудь наносили на карту.