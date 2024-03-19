Гамма-сплески знищать усе життя на Землі і навіть випарують планету: схоже відбувалося в космосі

Гамма-сплесками називають надзвичайно потужні космічні вибухи і їхній потік випромінювання становить неймовірно велику загрозу для всього живого.

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Гамма-променями є потоки високоенергетичного електромагнітного випромінювання, яке схоже на видиме світло. Якщо останнє нічим не загрожує людині, то гамма-випромінювання завдає непоправної шкоди. І таке випромінювання може досягти Землі внаслідок потужного космічного вибуху під назвою гамма-сплеск. Це може призвести до знищення всього живого на планеті і навіть випарувати саму Землю, пише Discover Magazine.

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За секунди гамма-сплеск створює стільки енергії, скільки Сонце за 10 млрд років

З таким явищем, як гамма-сплески, які є найпотужнішими викидами енергії, може зрівнятися мало явищ у Всесвіті. Усього за кілька секунд гамма-сплеск вивільняє більше енергії, ніж Сонце може створити виробити за все своє життя, або 10 млрд років.

Для того, щоб з'явився такий викид енергії, має статися масштабний космічний вибух, який і породжує гамма-сплески. Вважається, що вони з'являються внаслідок вибуху наднових, коли масивна зірка помирає і її ядро перетворюється під дією гравітації на чорну діру або нейтронну зірку. Водночас гамма-сплески можуть спричиняти зіткнення двох нейтронних зірок.

Появу величезного викиду енергії пов'язують з тим, що магнітні поля вмираючих зірок збирають залишки речовини на полюсах у вигляді гарячої плазми, а потім викидають їх у космос у вигляді концентрованих променів енергії.

Гамма-сплеск може знищити Землю

Гамма-сплески відрізняються як за потужністю, так і за тривалістю існування. Деякі вчені вважають, що якби потік енергії гамма-сплеску, що виник на відстані 200 світлових років від нас, був спрямований прямо на Землю, то вся наша планета випарувалася б. Але навіть гамма-сплеск, що виник на більш далеких відстанях у нашій галактиці, міг би знищити щонайменше половину всіх живих організмів на Землі.

Наразі астрономи вважають, що немає жодних причин переживати з цього приводу, адже на відстані 200 світлових років існує дуже маленька ймовірність появи гамма-сплеску. Також малоймовірно, що подібний вибух станеться де-небудь у нашій галактиці настільки близько, щоб постраждало життя на Землі.

Гамма-сплески відрізняються як за потужністю, так і за тривалістю існування. Деякі вчені вважають, що якби потік енергії гамма-сплеску, що виник на відстані 200 світлових років від нас, був спрямований прямо на Землю, то вся наша планета випарувалася б Фото: NASA

Небезпечне для людини гамма-випромінювання

Але гамма-випромінювання становить велику небезпеку для людини в будь-якому разі. Єдиним захистом від нього є лише товстий шар свинцю. Інакше потужне гамма-випромінювання, яке пройде через тіло людини, призведе до того, що електрони відірвуться від атомів. При впливі більш щадної, якщо так можна висловитися, версії гамма-випромінювання, людина може отримати не просто опіки на тілі, а й це може призвести до появи багатьох видів раку.

Хоча ймовірність знищення життя на Землі та самої планети під впливом гамма-сплесків є дуже маленькою, все ж існують прецеденти масового вимирання, спричиненого таким вибухом.

Масове вимирання на Землі

Наразі вчені вважають, що приблизно 450 млн років тому внаслідок виникнення льодовикового періоду на Землі зникло приблизно 2/3 усіх тварин. Учені вважають, що, серед інших чинників, у цьому може бути винне втручання гамма-випромінювання.

Атмосфера нашої планети блокує більшу частину високоенергетичного випромінювання з космосу. Але вплив гамма-випромінювання може іонізувати кисень і азот, що призведе до появи високого рівня оксиду азоту. У результаті може виникнути смог, який заблокує надходження сонячних променів. Припускають, що це сталося 450 млн років тому, коли на Землі раптово знизилася температура через низький рівень сонячного тепла. Відомо також, що гамма-випромінювання руйнує озоновий шар, внаслідок чого ультрафіолетові промені досягають поверхні.

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