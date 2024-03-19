Гамма-всплески уничтожат всю жизнь на Земле и даже испарят планету: похожее происходило в космосе

Гамма-всплесками называют чрезвычайно мощные космические взрывы и их поток излучения представляет невероятно большую угрозу для всего живого.

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Гамма-лучами являются потоки высокоэнергетического электромагнитного излучения, которое похоже на видимый свет. Если последний ничем не грозит человеку, то гамма-излучение наносит непоправимый вред. И такое излучение может достичь Земли в результате мощного космического взрыва под названием гамма-всплеск. Это может привести к уничтожению всего живого на планете и даже испарить саму Землю, пишет Discover Magazine.

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За секунды гамма-всплеск создает столько энергии, сколько Солнце за 10 млрд лет

С таким явлением, как гамма-всплески, которые являются мощнейшими выбросами энергии, может сравниться мало явлений во Вселенной. Всего за несколько секунд гамма-всплеск высвобождает больше энергии, чем Солнце может создать произвести за всю свою жизнь или 10 млрд лет.

Для того, чтобы появился такой выброс энергии должен произойти масштабный космический взрыв, который и порождает гамма-всплески. Считается, что они появляются в результате взрыва сверхновых, когда массивная звезда умирает и ее ядро превращается под действием гравитации черную дыру или нейтронную звезду. В то же время гамма-всплески могут вызывать столкновения двух нейтронных звезд.

Появление огромного выброса энергии связывают с тем, что магнитные поля умирающих звезд собирают остатки вещества на полюсах в виде горячей плазмы, а затем выбрасывают их в космос в виде концентрированных лучей энергии.

Гамма-всплеск может уничтожить Землю

Гамма-всплески отличаются как по мощности, так и по длительности существования. Некоторые ученые считают, что если бы поток энергии гамма-всплеска, возникшего на расстоянии 200 световых лет от нас, был направлен прямо на Землю, то вся наша планета испарилась бы. Но даже возникший на более дальних расстояниях в нашей галактике гамма-всплеск мог бы уничтожить как минимум половину всех живых организмов на Земле.

Сейчас астрономы считают, что нет никаких причин переживать по этому поводу, ведь на расстоянии 200 световых лет существует очень маленькая вероятность появления гамма-всплеска. Также маловероятно, что подобный взрыв произойдет где-либо в нашей галактике настолько близко, чтобы пострадала жизнь на Земле.

Гамма-всплески отличаются как по мощности, так и по длительности существования. Некоторые ученые считают, что если бы поток энергии гамма-всплеска, возникшего на расстоянии 200 световых лет от нас, был направлен прямо на Землю, то вся наша планета испарилась бы Фото: NASA

Опасное для человека гамма-излучение

Но гамма-излучение представляет большую опасность для человека в любом случае. Единственной защитой от него является лишь толстый слой свинца. Иначе мощное гамма-излучение, которое пройдет через тело человека приведет к тому, что электроны оторвутся от атомов. При влиянии более щадящей, если так можно выразится, версии гамма-излучения, человек может получить не просто ожоги на теле, но это может привести к появлению многих видов рака.

Хотя вероятность уничтожения жизни на Земле и самой планеты под влиянием гамма-всплесков является очень маленькой, все же существуют прецеденты массового вымирания, вызванного таким взрывом.

Массовое вымирание на Земле

Сейчас ученые считают, что примерно 450 млн лет назад в результате возникновения ледникового периода на Земле исчезло примерно 2/3 всех животных. Ученые полагают, что, среди других факторов, в этом может быть виновато вмешательство гамма-излучения.

Атмосфера нашей планеты блокирует большую часть высокоэнергетического излучения из космоса. Но воздействие гамма-излучения может ионизировать кислород и азот, что приведет появлению высокого уровня оксида азота. В результате может возникнуть смог, который заблокирует поступление солнечных лучей. Предполагается, что это произошло 450 млн лет, когда на Земле внезапно снизилась температура из-за низкого уровня солнечного тепла. Известно также, что гамма-излучение разрушает озоновый слой, в результате чего ультрафиолетовые лучи достигают поверхности.

Фокус уже писал о том, откуда у остатка сверхновой SN 1987А взялось космическое украшение, которое светится ярким светом.

Также Фокус писал о том, что возле звезды, где обнаружена вода, астрономы нашли третью планету. Все три планеты могут иметь уникальный орбитальный резонанс, который можно увидеть в Солнечной системе.