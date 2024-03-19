Механизм связан с самолетами: выяснилось, почему известная сверхновая украшена "жемчугом" (фото)

Ученые считают, что при создании космических украшений был задействован тот же механизм, который разрушает следы самолетов на Земле.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, выяснили, каким образом остаток известной сверхновой SN 1987А, оказался украшен "нитями из жемчуга", пишет Space.

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Как возникает сверхновая?

Остаток сверхновой SN 1987А является следствием огромного космического взрыва, который астрономы наблюдали в 1987 году. Тогда, даже невооруженным глазом, был виден взрыв массивной звезды в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас.

Такие сверхновые возникают, когда массивные звезды исчерпывают запасы топлива, необходимые для термоядерного синтеза в своих ядрах. Это заставляет ядро быстро сжиматься, создавая ударную волну, вызывающую мощный взрыв, или сверхновую, которая выбрасывает внешние слои умирающей звезды в космос. Само же ядро в зависимости от массы звезды превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.

До сих пор астрономы точно не знают, какая именно звезда взорвалась и только в этом году с помощью космического телескопа Уэбб удалось выяснить, что в центре остатка сверхновой все же находится нейтронная звезда.

До сих пор астрономы точно не знают, какая именно звезда взорвалась и только в этом году с помощью космического телескопа Уэбб удалось выяснить, что в центре остатка сверхновой все же находится нейтронная звезда Фото: NASA

Космическое украшение

Интересно, что SN 1987A окружен сгустками светящейся водородной плазмы и эта давно структура не дает покоя ученым. Явление, которое называется неустойчивость Рэлея-Тейлора, часто используют ученые для объяснения образования жидких структур в плазме, таких как то, которое видно вокруг остатка сверхновой. Но эта концепция не может полностью объяснить космические украшения SN 1987A.

Но теперь ученые выяснили, как появились эти "нити из жемчуга". Предполагается, что эта структура может быть связана с механизмом создания инверсионных следов, то есть белых полос, которые оставляют самолеты оставляют в небе на Земле. Ученые считают, что там был задействован тот же механизм, который разрушает инверсионные следы самолетов.

Ученые предполагают, что образование водородных сгустков SN 1987A может быть результатом механизма под названием неустойчивость Кроу. Это явление возникает, когда потоки воздуха из каждого крыла самолета, переходят друг в друга по спирали. Это создает пробелы в том, что должно быть гладкими линиями, которые видны из-за водяного пара в выбросах самолета.

Авторы исследования предполагают, что кольцо из газа, которое окружало умершую звезду, создавшую остаток сверхновой SN 1987A, образовалось в результате слияния двух звезд. Это слияние привело к выбросу водорода из двух звезд. Сам этот процесс мог произойти за десятки тысяч лет до космического взрыва.

Интересно, что SN 1987A окружен сгустками светящейся водородной плазмы и эта давно структура не дает покоя ученым Фото: NASA

Благодаря влиянию сильного звездного ветра, состоящего из заряженным частиц, который выходил из появившейся в результате слияния звезды, появились сгустки водорода еще до того, как звезда взорвалась сверхновой, считают ученые. Это значит, что сами "нити жемчуга", украшающие SN 1987A, смогли существовать там еще до взрыва звезды. И это подтверждает моделирование, которое показало, что турбулентность в облаке из газа была похожа на неустойчивость Кроу. Это привело к тому, что облако распалось на ровные сгустки, то есть тот самый "жемчуг", который "носит" SN 1987A.

Жемчужное ожерелье у сверхновой больше

Моделирование также показало, что неустойчивость Кроу могла создать больше нитей водородного жемчуга вокруг SN 1987A, которые являются более тусклыми, чем уже известное космическое украшение. Ученые считают, что кроме обнаруженных 30 "жемчужин" в остатке сверхновой можно найти еще больше такие же украшений.

Изучение этих водородных сгустков также поможет астрономам выяснить, играет ли какую-либо роль неустойчивость Кроу в процессе формирования планет из облаков газа и пыли, окружающих молодые звезды.

Как уже писал Фокус, согласно недавнему исследованию, возможно, придется изменить стандартную космологическую модель, ведь ученые утверждают, что никакой темной материи не существует.

Также Фокус писал о том, что индийский посадочный модуль совершил почти невозможное на Луне. Дело в том, что во время приземления ввысь поднялось намного меньше лунной пыли, чем ожидалось. И это имеет важное значение для будущих космических миссий.