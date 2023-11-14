Підтверджують теорію Великого вибуху. Виявлено дві найдальші галактики у Всесвіті (фото)

Обидві галактики мають властивості, які підтверджують основну модель формування галактик.

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За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили дві нові найдальші галактики у Всесвіті. Вони є другим і четвертим за дальністю об'єктом серед усіх відомих на сьогоднішній день галактик. Їхні властивості підтверджують модель формування галактик, яка описана в теорії Великого вибуху, пише Space.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal Letters, астрономи використовували гравітаційне лінзування для виявлення двох нових найдальших галактик у Всесвіті. Гравітаційною лінзою, що підсилює світло цих об'єктів, виступило масивне скупчення галактик Abell 2744, розташоване за 3,5 млрд світлових років від нас.

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За словами вчених, вони виявили галактики з дуже великим червоним зміщенням. Червоний зсув означає, що довжина хвиль світла під час розширення Всесвіту зміщується в більш червону частину електромагнітного спектра. Тобто що далі розташована галактика, то більше світло змістилося в червону частину спектра і відповідно червоний зсув вищий.

Скупчення галактик Abell 2744 Фото: NASA

Таким чином інфрачервоні прилади космічного телескопа Вебб за допомогою гравітаційного лінзування змогли вловити світло галактик, які існували через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Поки що найвіддаленішою з відомих галактик вважається JADES-GS-z13-0, яка має червоне зміщення 13,2 (її також виявив телескоп Вебб, але минулого року). Вона існувала, коли Всесвіту було 320 млн років.

Тепер другою за дальністю галактикою вважається, виявлена вченими UNCOVER-z13 з червоним зміщенням 13,079, яка існувала через 330 млн років після Великого вибуху.

Другою серед виявлених і четвертою за дальністю галактикою у Всесвіті тепер є UNCOVER-z12 з червоним зсувом 12,393, яка існувала, коли Всесвіту було 350 млн років.

Інфрачервоні прилади космічного телескопа Вебб за допомогою гравітаційного лінзування змогли вловити світло галактик, які існували за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху Фото: NASA

Інші найвіддаленіші галактики на зображеннях виглядали, як точки світла, тобто вони дуже маленькі та їхня ширина становить лише кілька сотень світлових років. Але одна з двох нових галактик мала видовжену форму, а друга була схожа на кульку. Вчені з'ясували, що, наприклад, ширина галактики UNCOVER-z12 становить 2 тисячі світлових років. Тобто це в шість разів більше, ніж в інших галактик із найбільш раннього Всесвіту.

За словами вчених, обидві нові галактики мають спільні характеристики, які повністю підтверджують теорію Великого вибуху. Згідно з цією теорією, всі галактики спочатку починали своє життя, маючи маленький розмір, а потім почали швидко зростати за рахунок злиття з іншими галактиками та хмарами з газу. Це призвело до збільшення кількості зірок і більшого розмаїття хімічних елементів важчих за водень і гелій.

У двох нових галактиках, які мають відносно невеликий розмір, поки що виявлено невеликий вміст важчих хімічних елементів, але в них активно з'являються нові зірки.

Автори дослідження кажуть, що телескоп Вебб здатний виявити ще більш далекі галактики з великим червоним зсувом, але поки що такі не були виявлені. Це може свідчити про те, що до позначки 320 млн років після Великого вибуху ніяких галактик ще не існувало. Але астрономи продовжать свої пошуки найперших галактик у Всесвіті.

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