Астрономы призывают к радиомолчанию на обратной стороне Луны: в чем причина

Ученые считают, что на Луне может развернуться сценарий Дикого Запада.

Все больше ученых призывают к тому, чтобы на обратной стороне Луне сохранялось радимолчание. Ученые считают, что международное сообщество в должно осознать список растущих проблем, которые связаны с астрономией, и в частности, что касатеся наблюдений за космосом с поврехности Луны, пишет Space.

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Луна обладает уникальным свойством естественным образом экранировать радиоволны, генерируемые на Земле и вокруг нее. Некоторые ученые считают, что нужно создать зону радиомолчания на обратной стороне Луны.

Итальянский астрофизик Клаудио Макконе утверждает, что обратная сторона Луны представляет собой область первостепенного научного интереса, поскольку она обеспечивает среду, свободную от электромагнитного загрязнения, типичного для Земли. Но растущее количество лунных миссий пожет поставить под угрозу нынешнее состояние радиотишины Луны.

Макконе объясняет, что некоторые из отраслей науки, которые могли бы получить большую пользу от работы на обратной стороне Луны — это космология, астробиология, планетарная защита, а также поиск другой разумной жизни. Ученые считают, что с помощью радиотелескопов на Луне можно намного эффективнее изучать космос, но для этого нужно радиомолчание.

Недавние лунные миссии и, тем более, будущие миссии будут доставили и доставят на Луну много устройств, которые излучают радиоволны на различных частотах. Ученые считают, что нужно расширить список защищенных радиочастот на Луне и сохранить обратную сторону спутника Земли исключительно для проведения научных исследований.

По словам американского астрофизика Джозефа Силка, вызывает большое беспокойство тот факт, что лунные проекты быстро развиваются и не скоординированы. Но уникальные радиотелескопы, размещенные на обратной стороне Луны, смогут заглянуть в темные века Вселенной. Обратная сторона Луны предлагает уникальную среду, и даже оптические телескопы, размещенные в постоянно затененных полярных кратерах в конечном итоге смогут получить изображения ближайших экзопланет.

Но Силк считает, что существует риск реализации сценария Дикого Запада из-за соперничества между конкурирующими космическими агентствами и коммерческими интересами. Поэтому нужно срочно новый договор о космосе, который урегулирует многие вопросы.

Ученые считают, что радиотелескопы на Луне помогут обнаружить чрезвычайно слабое излучение линий водорода, что имеет важное значение для понимания Вселенной. Также можно изучать добиологические межзвездные молекулы путем поиска слабых спектральных линий с использованием современных радиотелескопов в сочетании с радиомолчанием на обратной стороне Луны. Радиотелескопы и оптические телескопы на обратной стороне Луне можно использовать для точных измерений околоземных астероидов, чтобы увеличить время их обнаружения и обеспечить предупреждение о возможном столкновении космического камня с нашей планетой. Также низкий уровень радиошума позволит улучшить поиск сигналов внеземных цивилизаций, которые могут приходить не только из Млечного Пути, но и из других галактик.

Как уже писал Фокус, астрономы сделали неожиданное открытие на Луне. Они обнаружили тысячи свидетельств сейсмической активности, о которой ранее ничего не было известно. Таким образом ученые считают, что спутник Земли более активен в плане появления землетрясений, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что Китай собирается создать гигантский электромагнитный ускоритель для вывода космических самолетов на орбиту без использования ракет-носителей.