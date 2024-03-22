Теряем возможность есть и нормально жить: потерю зубов связали с развитием деменции

Изучив данные большого количества пожилых людей, ученые пришли к выводу, что теряя родные зубы, мы начинаем постепенно утрачивать когнитивные способности и вставная челюсть уже не поможет.

Исследователи из Накаджимы, Япония, обнаружили связь между здоровьем полости рта, в частности потерей зубов, с ухудшением когнитивного здоровья у пожилых людей. В течение двух лет они тщательно собирали данные о 2 454 пенсионеров, используя сочетание стоматологических осмотров, анализа рациона питания, сканирования мозга и когнитивных тестов. Их выводы позволили выявить взаимосвязь между потерей зубов и изменениями в мозге, напоминающими те, что наблюдаются при деменции. Такие изменения были заметны даже у людей с хорошим интеллектом, что лишь подчеркнуло важность поддержания гигиены ротовой полости, пишет Nature.

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В ходе исследования, проведенного под руководством Хироюки Накамуры, было выяснено, как потеря зубов влияет на то, что мы едим. Учеными было обнаружено, что мы начинаем употреблять меньше питательных продуктов на основе растений и больше жирных и обработанных продуктов. Это изменение рациона связано не только с отсутствием привычного вкуса или борьбой с жесткостью пищи, но и с более широким влиянием на здоровье мозга и возможное снижение когнитивных способностей. Такое, казалось бы, изолированное явление, как потеря зубов, может отразиться на нашем здоровье в в самых непредсказуемых его областях, говорят авторы.

Что касается мозга, то у людей с меньшим количеством зубов наблюдались заметные различия в определенных его областях, даже если они пользовались зубными протезами. Это позволило ученым предположить, что процесс жевания именно родными зубами может играть определенную роль в поддержании нашего мозга в здоровом и активном состоянии. Предыдущие исследования на животных подтвердили их выводы, показав, что потеря зубов может привести к проблемам с памятью и обучением из-за меньшей стимуляции определенных областей мозга. Таким образом, исследование не выявило явных преимуществ использования зубных протезов среди людей с сильной потерей зубов, что говорит о важности сохранения родных зубов как можно дольше.

Эти выводы заставляют нас рассматривать уход за зубами не как изолированную задачу, а как неотъемлемую часть нашего режима здоровья, который может иметь далеко идущие последствия, начиная с доступности определенной пищи, и заканчивая тем, как в целом работает наш мозг, заявляют авторы. Поддерживая гигиену полости рта, мы не только сохраняем наши яркие улыбки, но и потенциально предотвращаем снижение когнитивных способностей с возрастом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Также Фокус писал о неожиданной причине не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

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