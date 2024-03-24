Гренландия стремительно тает: замечена огромная потеря льда из ледника острова

Повышение температуры на Земле привело к тому, что один из ледников Гренландии потерял очень много льда.

С помощью данных наземных измерительных приборов, наблюдений с помощью вертолетов и спутников на орбите, ученые выяснили, что ледник 79° N на северо-востоке Гренландии потерял за 26 лет огромное количество льда. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Cryosphere, пишет Phys.

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Это исследование показывает, как глобальное потепление влияет на устойчивость плавающего ледового языка (это длинный и узкий пласт льда, который спускается с суши в океан). Это имеет огромное значение для шельфовых ледников Гренландии и Антарктиды, поскольку неустойчивость шельфовых ледников приводит к тому, что потоки льда быстрее двигаются в океан, а значит повышается его глобальный уровень.

Ученые подвели итоги многолетних наблюдений за ледником 79° N на северо-востоке Гренландии и пришли к неутешительным выводам. Скорость таяния ледника увеличилась, и это привело к уменьшению его толщины. С 1998 года толщина ледника снизилась на 160 метров.

По словам ученых, под влиянием глобального потепления ледник значительно изменился за более чем 2 десятилетия. Теплая вода океана растапливает лед снизу, а высокая температура воздуха приводит к таянию ледника сверху. При этом лед тает на огромной территории.

По словам ученых, слишком теплый воздух приводит к тому, что на поверхности ледника появляются озера, вода из которых по длинным каналам стекает в океан и повышает его уровень. Например, один из каналов достигает длины 500 метров, при этом сам ледяной покров значительно уменьшился.

Из-за того, что темпы таяния ледника значительно выросли, начал быстро таять плавучий ледовый язык, толщина которого за 26 дет уменьшилась более, чем на 30 %. Особенно это снижение толщины льда заметно там, где лед соприкасается с океаном. Ученые считают, что этот плавающий ледовый язык ледника расколется в течение следующих нескольких лет или десятилетий.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что таяние ледникового щита Гренландии может помочь предсказать летнюю погоду в Европе.

Также Фокус писал о том, что лесам Тасмании, которые очищают воздух от углекислого газа, грозит уничтожение. Невероятно важные леса в Тасмании находятся на грани изменения и уничтожения из-за глобального потепления. Очищающие наш воздух от углекислого газа места могут превратиться в его главный источник.

Напоминаем, что ученые нашли новый вид существ в Большом Соленом озере. В водоеме обнаружили новый вид живых существ, которые могут выжить в такой среде. До сих пор было известно только о двух видах многоклеточных созданий, которые могут пережить столь высокий уровень солености, как уже писал Фокус.