Железная дорога на Луне: для чего она нужна и когда ее построят

Компания Northrop Grumman заключила контракт на строительство железной дороги на Луне.

Примерно через два года и шесть месяцев в рамках миссии Artemis 3 астронавты NASA ступят на поверхность Луны впервые за более чем пятьдесят лет. Кроме этого в ближайшем будущем планируется строительство орбитальной лунной станции, а также баз на поверхности Луны и другой инфраструктуры. Чтобы облегчить процесс освоения Луны Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA еще в прошлом году начало 10-летнее исследование возможностей лунной архитектуры. Теперь же стало известно, что американская компания Northrop Grumman заключила контракт с DARPA для разработки концепции и строительства сети железных дорог на Луне, пишет New Atlas.

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Уже летом компания Northrop Grumman должна предоставить первые наработки своей концепции сети железных дорог на Луне, которые планируют построить уже в первой половине следующего десятилетия. С помощью этих железных дорог можно будет перевозить людей, припасы и ресурсы, что способствует научным исследованиям и созданию лунной экономики.

Хотя запуск поезда на Луне может показаться кому-то глупой идеей, за этим решением стоит твердая логика. Еще во времена программы "Аполлон", более 50 лет назад, стало понятно, что постоянное пристуки человека на Луне потребует наличия развитой инфраструктуры. К ней относятся шахты для добычи водяного льда и других ценных ресурсов, атомные электростанции и железные дороги.

Может показаться, что Луна представляет собой маленький объект, но на самом деле ее площадь сопоставима с размером Африки. Поэтому просто необходимо построить транспортную систему, которая будет связывать между собой разные лунные базы.

Уже летом компания Northrop Grumman должна предоставить первые наработки своей концепции сети железных дорог на Луне Фото: Universe Today

Еще неизвестно, какой именно будет железная дорога на Луне, но кроме того, что она будет иметь логистическую ценность, такая система поможет решить одну из главных проблем на Луне. Речь идет о чрезвычайно опасной для людей и оборудования лунной пыли, которая имеет сильнейшие коррозионные свойства.

Пыль активно прилипает к скафандрам и оборудованию, что не просто их загрязняет, но и значительно сокращает срок службы. Путешествие на поезде сможет значительно сократить контакт с лунной пылью при перемещении между базами.

Также железные дороги на Луне имеют еще одно важное преимущество. Обычные колесные или гусеничные транспортные средства на Луне повреждают ее поверхность во время движения, когда оставляют там следы. На Земле такие следы исчезают в результате попадания воды и ветровой эрозии. Но на Луне они останутся на миллиарды лет, что может негативно сказаться на лунной поверхности.

Согласно заявлению Northrop Grumman, контракт предусматривает создание основ строительства и развития сети железных дорог на Луне. Нужно определить, какие ресурсы необходимы для строительства, сколько это будет стоить, а также нужно понять, как построить железную дорогу с помощью роботов. И конечно же нужно понять, как будет происходить ремонт и техническое обслуживание железной дороги на Луне.

Как уже писал Фокус, астрономы настоятельно рекомендуют сохранять режим радиомолчания на обратной стороне Луны. Это необходимо для того, чтобы можно было раскрыть многие загадки Вселенной.

Также Фокус писал о том, что согласно необычной теории Солнце и все остальное во Вселенной обладает сознанием. То есть наша звезда может думать.