Поборола преддиабет в 66 лет: женщина изменила свою жизнь с помощью физических упражнений

Чем ближе мы подходим к пожилым годам, тем больше болезней и проблем обрушивается на нас. 66 летняя женщина не захотела мириться с таким раскладом и нашла способ остаться здоровой в пожилом возрасте.

Пэтти Бранч, 66-летняя женщина из Огайо, CША оказалась на перепутье, когда приближался ее выход на пенсию. Борясь с хроническими заболеваниями и находясь на грани преддиабета, она решила заняться физическими упражнениями, которые никогда раньше не были для нее приоритетом. Изначально скептически настроенная из-за отсутствия опыта и пугающей мысли о том, что начинать нужно так поздно, Бранч начала свой путь просто с прогулок. Небольшие шаги и упорство женщины привели к значительному улучшению здоровья: она сбросила более 50 килограммов, обратила вспять свой преддиабет и облегчила болезненные ощущения, пишет Business Insider.

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От прогулок Бранч перешла к участию в фитнес-программе, разработанной для пожилых людей. Это не только помогло ей физически, но и принесло психологическую и эмоциональную пользу. Она считает, что физические упражнения могут быть приятными и полезными, независимо от того, когда вы их начали, ведь никогда не поздно улучшить свое здоровье с помощью физической активности. Более того, исследования подтвердили, что совмещение физических нагрузок и упражнений, направленных на укрепление кардио, может продлить жизнь.

Начав с ходьбы по 5 000 шагов в день, она постепенно повышала уровень своей активности, в итоге перейдя к групповым тренировкам, включающим разнообразные упражнения, разработанные для пожилых людей. Эти тренировки включают упражнения с лентой сопротивления, поднятие тяжестей и упражнения с мячами, направленные на улучшение силы, баланса и устойчивости.

Ее история также подчеркивает важность помощи окружающего сообщества и мотивации для поддержания физической формы. Товарищество и поддержка, которые она находила на групповых тренировках, сыграли решающую роль в ее постоянном участии и получении удовольствия от занятий. Эти занятия были уже не только ради физического здоровья, это были веселые, социальные встречи, которые дарили смех и радость наряду с физической пользой.

Преображение Бранч — убедительное свидетельство того, как физические упражнения влияют на здоровье, особенно с возрастом. Наращивание мышц, улучшение баланса и устойчивости, а также создание благоприятного сообщества могут внести значительный вклад в более долгую и здоровую жизнь. Ее опыт служит вдохновением, показывая, что перемены к лучшему не терпят отлагательств.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.