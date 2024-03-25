На 70 метров выше нынешнего: когда уровень мирового океана был самым высоким в истории Земли

Уровень моря был чрезвычайно высоким в эпоху динозавров, но теперь ученые считают, что до этого он мог быть значительно выше.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она не единожды меняла свой внешний вид. Уровень моря не единожды понижался и вновь повышался, но когда он был самым высоким в истории планеты? На этот вопрос сложно ответить, однако у ученых все же есть несколько предположений, пишет Live Science.

Сегодня уровень моря вновь повышается, поскольку изменение климата ускоряет таяние ледников и ледяных щитов, а вода в океане расширяется в результате потепления мира. Теперь исследователи задались вопросом, когда уровень моря на планете был самым высоким в истории. Известно, что в эпоху динозавров уровень земного океана был чрезвычайно высоким, однако ученые полагают, что он вовсе не был рекордным.

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За последние полумиллиарда лет уровень моря, вероятно, достиг своего пика 117 миллионов лет назад, в аптский период. Исследование 2022 года предполагает, что в период 145-66 миллионов лет назад уровень моря был примерно на 200 метров выше сегодняшнего. По словам ведущего автора исследования, геолога-разведчика в нефтегазовой отрасли из Утрехтского университета в Нидерландах Дау ван дер Меера, за последние 540 миллионов лет уровень мирового океана достиг своего пика в меловом периоде, когда по Земле бродили динозавры.

В то же время профессор наук о Земле и планетах в Йельском университете Джун Коренага считает, что уровень моря был значительно выше в истории нашей планеты, когда первые континенты еще не сформировались, а на поверхности почти не было суши.

Отметим, что в краткосрочной перспективе уровень моря является индикатором таяния льда: например, в случае утраты Ледника Судного дня в Антарктиде ожидается, что уровень мирового океана увеличится примерно на 3,4 метра. Однако в долгосрочной перспективе уровень моря зависит от большего количества факторов, в том числе:

смещение континентов;

растяжение морского дна.

В результате Коренага считает, что в ранних земных океанах содержалось больше воды, чем сегодня. Предполагается, что с момента возникновения планеты земные океаны могли постепенно стекать в мантию Земли.

Когда новая магма выходит на поверхность на границах тектонических плит, более старая и тяжелая магма выталкивается вниз под перекрывающие плиты Фото: Getty Images

В последний раз уровень моря был намного выше сегодняшнего около 120 000 лет назад, во время последнего межледниковья, когда современные люди делили планету с неандертальцами и денисовцами. В тот период более теплый климат привел к таянию антарктических льдов, в результате чего уровень моря поднялся примерно на 6 метров выше нынешнего среднего значения.

Тогда климат потеплел из-за предсказуемых изменений орбиты Земли. Однако в наше время климатический кризис усугубляется вовсе не внешними силами, а тем, что люди сжигают ископаемое топливо, в результате чего увеличивается количество выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере планеты. Впрочем, так или иначе таяние льда приведет к повышению уровня моря.

По словам ван дер Меер, их расчеты показывают, что потеря всего земного льда и ледниковых шапок на самом деле способна поднять уровень моря в 10 раз в сравнении с последним межледниковьем. Например, около 50 миллионов лет назад, в Гренландии и Антарктиде не было льда, а уровень моря был примерно на 70 метров выше сегодняшнего.

Несмотря на то, что уровень моря самый высокий, когда количество льда на планете самое низкое, это не полностью объясняет открытое море во время мелового периода — в тот период около 30% суши было покрыто водой. По мнению ученых, в этом сценарии не последнюю роль сыграла тектоника плит. По словам ван дер Меер, вероятно, уровень земного океана был самым высоким около 200-100 миллионов лет назад, когда Южная Америка отдалялась от Африки.

В результате отдаления этих континентов между ними образовался Южный Атлантический океан. Данные свидетельствуют о том, что молодые океаны значительно мельче более старых. Дело в том, что старая океаническая кора плотная, а потому она давит на магму, в результате чего океаны становятся глубже. Однако у новой коры значительно меньше времени для затвердевания, а потому она более плавучая, а молодые океаны мельче.

Меловой период сочетал в себе отсутствие полярных льдов и мелководье океанов, что привело к самому высокому уровню моря за последние полмиллиарда лет. Таким образом ученые уверяют, уровень мирового океана действительно может повыситься в ближайшие десятилетия, однако его "пиковые годы", вероятно, уже позади.

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