Чуда не произошло: природа не "исцелилась", даже когда люди были в изоляции

Новое исследование показывает, влияние человечества на окружающий мир настолько велико, что природа не смогла восстановиться даже во время пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса заставила человечество уйти на "добровольную изоляцию": в результате улицы опустели, а люди начали сообщать о большем количестве случаев наблюдения за животными, которые, как правило, стараются избегать встреч с людьми, пишет Science Alert.

В результате появились предположения о том, что за время изоляции людей природа смогла "исцелиться", что запустило волну исследований на эту тему. По словам биолога-эколога Коула Бертона из Университета Британской Колумбии, вполне понятно, почему людям хотелось поверить в эту "сказку". Более того, животные действительно чаще появлялись в местах, где ранее их едва ли можно было встретить. Но правда ли, это свидетельствует о том, что природа восстановилась? Увы, нет.

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В новом исследовании ученые использовали тысячи фотоловушек, разбросанных по всему мира. Ученые просмотрели отснятый материал и обнаружили, что в некоторых местах действительно наблюдался всплеск активности, однако в других напротив — наблюдалось ее снижение.

Люди представляют опасность для большинства животных, а потому они боятся нас и буквально пойдут на все, чтобы избежать встречи с нами, даже если нуждаются в наших ресурсах. В то же время численность людей достигла невероятных 8 миллиардов, что значительно затрудняет животным возможность избежать с нами встречи.

В ходе своей работы ученые сравнили активность млекопитающих за более чем 300 000 камерных дней до и во время пандемии. Камеры были установлены на 102 участках в 21 стране, в основном в Европе и Северной Америке — в общей сложности видео было снято 5400 камерами-ловушками.

Результаты оказались весьма удивительными: в измененных человеком средах обитания активность животных фактически увеличивалась вместе с деятельностью человека примерно на 25%. Любопытно, что эта деятельность в основном была ночной, а потому ученые полагают, что животные в этих средах нуждаются в человеческих ресурсах, но все еще избегают встречи с нами, используя распределение времени.

Например, количество пум, охотившихся на оленей, значительно увеличилось. Однако они предпочитали выходить на охоту, когда люди отсутствовали во время карантина, а затем продолжали охотиться в парке, даже после его открытия.

Авторы исследования отмечают, что хищники увеличивали свое присутствие по мере снижения активности людей. Например, данные исследования 2021 года показали, что в городских районах увеличилось количество наблюдений пум во время пандемии коронавируса. Хищники оказались наиболее чувствительными к изменениям в деятельности человека. Когда наша активность возросла, хищники отступили и стали вести более ночной образ жизни.

Однако ученые обнаружили, что в целом в активности млекопитающих и природе в целом не произошло каких-либо существенных изменений. Работа ученых предполагает, что регулирование уровня нашей активности в городских районах в ночное время и в менее освоенных ландшафтах может быть полезным. Это предоставит видам пространство для осуществления важных взаимодействий, таких как хищничество, которые помогают поддерживать функционирование экосистем.

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