Кто и когда придумал Большой взрыв: вот реальная история

Считается, что термин изначально был придуман, чтобы высмеять теорию происхождения Вселенной. Но это не так.

Если сейчас написать в поисковой системе словосочетание "теория Большого взрыва", то скорее всего, вы сначала получите ссылки не космологический термин, означающий рождение Вселенной, а на все, что связано с популярным американским сериалом. Но этот термин случайно придумал британский астроном много десятилетий назад, пишет Nature.

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По иронии судьбы, автор термина "Большой взрыв" до своей смерти в 2001 году оставался ярым критиком господствующей теории, объясняющей рождение Вселенной. Сегодня это обычное словосочетание, которое используют даже люди, которые понятие не имеют о том, как родилась Вселенная 13,8 млрд лет назад. Термин "Большой взрыв" для описания происхождения Вселенной случайно придумал британский астроном Фред Хойл в 1949 году, то есть 75 лет назад.

Теория Большого взрыва

Первая космологическая теория Большого взрыва возникла в 1931 году, когда бельгийский физик и католический священник Жорж Леметр предложил модель, основанную на радиоактивном взрыве того, что он назвал первобытным атомом, в определенный момент в прошлом. Он предположил, что этот первичный объект был очень радиоактивным и настолько плотным, что включал в себя всю материю, пространство и энергию всей Вселенной. По его мнению, из первоначального взрыва, вызванного радиоактивным распадом, в конечном итоге образовались звезды и галактики. Леметр называл это теорией фейерверка Вселенной.

Первая космологическая теория Большого взрыва возникла в 1931 году, когда бельгийский физик и католический священник Жорж Леметр предложил модель, основанную на радиоактивном взрыве того, что он назвал первобытным атомом, в определенный момент в прошлом Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Но современная теория Большого взрыва, согласно которой Вселенная была создана в результате вспышки энергии, а затем расширялась и охлаждалась, получила распространение только в конце 1940-х годов. В 1948 году появилась серия статей изначально советского, а затем американского физика Георгия Гамова и его коллег Ральфа Алфера и Роберта Хермана. Гамов выдвинул гипотезу, что ранняя Вселенная должна была быть настолько горячей и плотной, что состояла из первичного излучения, нейтронов и протонов. В таких условиях частицы постепенно объединялись и образовали ядра атомов.

В том же году Хойл и космологи Герман Бонди и Томас Голд объявили о совершенно иной идее. Их теория устойчивого состояния предполагала, что в большом масштабе Вселенная всегда выглядела одинаково и всегда будет такой вечно. По мнению Гамова, идеи ранней Вселенной и старой Вселенной не имели смысла в космологии Вселенной без начала и конца.

Обе группы ученых, хотя и спорили между собой, как и большинство других физиков того времени, признавали, что Вселенная расширяется. Но идея о том, что Вселенная возникла в определенный момент времени рассматривалась как иррациональная. Как можно объяснить причину первоначального взрыва, если время возникло только вместе с ним? На самом деле теория ранней Вселенной Гамова не играла почти никакой роли в этих спорах.

Более серьезный вопрос в то время заключался в том, развивается ли Вселенная в соответствии с общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, которая предсказывала, что она либо расширяется, либо сжимается, но не является устойчивой. Хотя теория Эйнштейна не требует Большого взрыва, она подразумевает, что Вселенная в прошлом выглядела иначе, чем сейчас. И постоянно расширяющаяся Вселенная не обязательно влечет за собой начало времени. Леметр предположил, что расширяющаяся Вселенная могла возникнуть из более мелкого предшественника.

Как появилось название "Большой взрыв"?

28 марта 1949 года Хойл, известный популяризатор науки, выступил на радио BBC и противопоставил два разных взгляда на Вселенную. Он сослался на "гипотезу о том, что вся материя во Вселенной была создана в результате одного большого взрыва в определенный момент в далеком прошлом". После этого термин "Большой взрыв" обрел массовую популярность.

28 марта 1949 года Хойл, известный популяризатор науки, выступил на радио BBC и противопоставил два разных взгляда на Вселенную. Он сослался на "гипотезу о том, что вся материя во Вселенной была создана в результате одного большого взрыва в определенный момент в далеком прошлом". После этого термин "Большой взрыв" обрел массовую популярность Фото: Nature

Хотя Хойл решительно отверг идею внезапного возникновения Вселенной как неприемлемую, позже он сказал, что не высмеивал идею своих оппонентов, как часто утверждалось. Ни один из немногих космологов, которые выступали за рождение Вселенной во время взрыва, в том числе Гамов, не обиделись на Хойла.

Позже Хойл объяснил, что ему нужны были визуальные метафоры в его передаче, чтобы донести слушателям технические моменты, поэтому он случайно придумал термин "Большой взрыв". Большой взрыв Хойла был чисто метафорическим, поскольку он на самом деле не думал, что Вселенная возникла в результате взрыва.

Термин Большой взрыв долго не признавали

В течение следующих двух десятилетий термин, придуманный Хойлом, игнорировали физики и астрономы. Ни Леметр, ни Гамов никогда не использовали этот термин.До 1965 года о космологическом Большом взрыве упоминалось всего несколько десятков раз, в основном в научно-популярной литературе. Но в 1965 году американские физики Арно Пензиас и Роберт Уилсон сообщили об открытии реликтового излучения, которое является остатком Большого взрыва. После этого теория устойчивого состояния оказалась в проигрыше, а теория Большого взрыва стала основой космологии. Однако какое-то время физики и астрономы не решались принять термин Хойла. Лишь в 1966 году это название появилось в научной статье в журнале Nature. Но даже в 70-х годах многие ученые избегали этого термина в своих публикациях и говорили о теории горячей Вселенной.

Но уже в 80-х годах это название прочно укоренилось в литературе и повседневной речи. Эта фраза была принята во многих языках мира. Попытки заменить термин Хойла альтернативными названиями потерпели неудачу.

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