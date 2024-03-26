Внезапное открытие: массовое захоронение лошадей оказалось кладбищем для элитных животных

Ученые исследовали массовое захоронение лошадей, найденное в Лондоне, и обнаружили, что на самом деле это были элитные лошади, которых импортировали в Англию со всей Европы. Открытие сделали, применив уникальный метод, которым еще никто не пользовался.

Недавнее исследование конского кладбища, найденного в Лондоне, раскрывает связи между элитой Англии времен Тюдоров и их лошадьми. Кладбище, которое раскрыло широкую сеть торговли лошадьми, охватывающую всю Европу, было обнаружено три десятилетия назад, пишет Arkeonews.

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В Средневековье владение лошадью было важным символом статуса, особенно для высших эшелонов общества. Эти лошади не обычные животные, а скорее высокопроизводительные спортивные машины своего времени. Они были высшими символами статуса и звездами рыцарских турниров и благородных парадов.

Расположение кладбища лошадей на Элвертон-стрит в Лондоне Фото: 10.1126/sciadv.adj578

Современные методы анализа зубов показали, что многие из этих величественных зверей не были местными. Вместо этого их завозили из разных уголков Европы, в частности из северной Италии. Открытие этой международной сети торговли лошадьми дает четкое представление о средневековой жизни английской элиты.

Профессор Оливер Крейтон, эксперт по Средневековью, который участвовал в исследовании, сравнивает этих ценных лошадей с современными суперкарами. Исторические записи свидетельствовали об экстравагантных тратах английской элиты на лошадей, но археологические находки, найденные на кладбище на Элвертон-стрит, подтверждают эти утверждения.

Метод, использованный для отслеживания происхождения этих лошадей, является инновационным. В первом в своем роде эксперименте исследователи проанализировали изотопы в зубах средневековых лошадей. Это позволило им определить вероятное происхождение каждой лошади, исключив такие центры разведения, как Испания и южная Италия.

Результаты оказались неожиданными: половина лошадей происходит из-за пределов Англии, возможно, из таких регионов, как Скандинавия и Альпы. Эти выводы согласуются с практикой разведения лошадей на королевских конных заводах, где лошадей выращивали перед тем, как тренировать или продавать.

Физический анализ скелетов лошадей еще больше подтвердил их престижную роль. Многие из них были больше среднего размера, со следами интенсивного использования, что указывало на жизнь верхом и тяжелый труд. Изношенность зубов свидетельствует о том, что их тренировали для боевых и турнирных видов спорта, что подчеркивает их важность в средневековом обществе.

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