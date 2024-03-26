Японские синицы очень вежливы: жестом пропускают партнера в гнездо (видео)

Ученые впервые наблюдали, как птицы использовали крылья, чтобы жестом пригласить партнера первым пройти в гнездо.

Японские синицы (Parusminor) очень вежливы, по крайней мере, во время спаривания. Ученые впервые задокументировали уникальное поведение представителей этого вида, которое ранее считалось свойственным только людям и человекообразным обезьянам, пишет Gizmodo.

Во время нового исследования команда из Токийского университета впервые наблюдала, как птицы взмахивали крыльями, сигнализируя своему партнеру, что он должен пройти в гнездо. Это открытие увеличивает количество видов, которые, как известно, общаются жестами.

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Для людей свойственны многие виды невербального общения: от подмигивания и кивка, до жеста рукой, означающего "после тебя". Однако ученые впервые наблюдали нечто подобное среди японских синиц. По словам ведущего автора исследования Тоситаки Судзуки, который 17 лет посвятил изучению японских синиц, птицы не только используют определенные призывы для передачи определенных значений, но и объединяют разные призывы во фразы, используя синтаксические правила. Именно эти разнообразные вокализации и побудили ученого к исследованию потенциального использования физических жестов.

В ходе исследования команда наблюдала за размножением восьми пар синиц в гнездах, куда птицы заходили по одному. В общей сложности ученые наблюдали за тремя сотнями посещений гнезд. Возвращаясь с охоты птицы приносили личинок в гнездо: один из партнеров садился рядом и махал крыльями, пропуская второго — после этого партнер первым заходил в гнездо. Любопытно, что самки выполняли этот жест чаще, чем самцы. Авторы исследования также полагают, что эти жесты и поведение птиц не зависели от того, кто первым прибыл в гнездо.

Авторы исследования также заметили, что жест крыльями был сделан не в сторону гнезда, а в сторону партнера. Предполагается, что это указывает на то, что это не был общеуказательный жест. Теперь ученые считают, что новое открытие стало еще одним напоминанием о том, что в животном мире на самом деле происходит больше, чем мы знаем.

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