Даже солнечные затмения уже не те, что были: самые лучшие видели динозавры

Исследователи рассказали, какой продолжительности были самые длинные солнечные затмения.

Астрономы говоря, что солнечные затмения в наше время являются блеклой тенью тех, что когда-то были видны с Земли, пишет IFlScience.

По словам экспертов, в далеком прошлом на Земле были видны более продолжительные солнечные затмения, они происходили миллионы лет назад.

Дело в том, что раньше Луна хоть и быстрее двигалась по своей орбите, она была ближе к Земле, а это значит, что спутник мог закрывать Солнце лучше, чем сейчас. Таким образом, во времена динозавров на нашей планете были по-настоящему эпические затмения, которые длились рекордное время.

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К сожалению, в то время на планете не было никого, кто смог бы точно подсчитать время солнечных затмений. Модели движений небесных тел теряют свою точность по мере возвращения в глубокое прошлое. Наука не может точно сказать, когда и как происходили затмения десятки тысяч лет, не говоря уже о миллионах лет.

Поэтому рекордные затмения необходимо искать среди тех, что человечеству удалось зафиксировать.

Самое продолжительно полное солнечное затмение из тех, что были зарегистрированы, произошло 20 июня 1955 года, когда Солнце было заблокировано 7 мин 8 сек. Затмение было видно из Шри-Ланка и некоторых регионов Юго-Восточной Азии.

Правда, такой рекорд не продержится вечно. Согласно расчетам, в 2150 году ожидается солнечное затмение продолжительностью 7 мин 14 сек. Но 18 лет спустя будет поставлен новый рекорд, когда затмение продлится 7 мин 26 сек. В 2186 году космическое явление займет 7 мин 29 сек.

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Несмотря на это, человечество видело и более длительные затмения, чем то, которое произошло в 1955 году. Опираясь только на собственные расчеты, ученые могут сказать, что самое продолжительное солнечное затмение произошло в 743 году до н.э., когда часть Индийского океана находилась во тьме в течение 7 мин 28 сек.

Время затмений зависит от орбит Земли и Луны, ни одна из которых не является идеально круглой. Например, когда Земли по своей орбите отодвигается дальше всего от Солнца, звезда начинает занимать меньшую часть нашего неба, поэтому может быть полностью закрыта Луной больше времени. И наоборот, когда Луна находится ближе всего, она кажется больше и может блокировать больше.

Если принять во внимание все эти нюансы, согласно расчетам Изабель Мартин Льюис из Военно-морской академии США, максимальная продолжительность затмения в нынешних условиях составит 7 мин 31 сек.

Напомним, во время полного солнечного затмения в апреле 2024 года на Солнце могут быть видны мощные взрывы. Ученые предполагают, что Солнце вступило в фазу своей самой высокой активности, а потому можно будет увидеть разные взрывные явления.