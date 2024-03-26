Раскопки в Помпеях: археологи нашли древнюю строительную площадку (фото)

Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили строительную площадку в регионе IX. Это открытие является важным, поскольку дает ученым возможность изучить строительные техники древних римлян.

Археологи, работающие в Помпеях, сделали важное открытие. Во время раскопок в регионе IX они наткнулись на римскую строительную площадку, раскрывающую древние строительные технологии, пишет Heritage Daily.

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На участке раскопок, ограниченном улицами Виа ди Нола на севере, Виа Стабиана на западе и Виа дель Аббонданца на юге, обнаружили остатки строительной площадки. Среди находок — инструменты, плитка, кучи извести и штабеля туфового кирпича. Эти артефакты рисуют яркую картину повседневной жизни в Помпеях, застывшей во времени из-за извержения.

Фото: POMPEII

Эксперты предполагают, что эта строительная площадка, вероятно, служила для нужд строительства и обслуживания окружающих территорий. Доказательством в пользу этой теории является находка материалов для ремонта здания, разбросанных в соседнем доме с пекарней, известной под названием Рустио Веро (Rustio Vero). Так же строительные инструменты находили в разных комнатах соседнего здания, в котором когда-то находился ларарий — святилище домашних богов.

Значение этого открытия выходит за пределы просто артефактов. Исследователи объясняют, что эта находка дает уникальную возможность углубиться в античные строительные технологии. Изучая материалы и методы, которые использовали на этом месте, они надеются открыть новые знания о римской инженерии, например, о смешивании извести и римского цемента.

Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпей, выразил восхищение раскопками, отметив, что они дают редкую возможность заглянуть в работу древней строительной площадки. Это открытие не только обогащает наше понимание прошлого Помпей, но и открывает двери к потенциальным открытиям о римских строительных методах.

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