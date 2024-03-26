10 месяцев в полете без единой остановки: как стрижам удается не приземляться так долго (видео)

Исследователи выяснили, сколько времени стрижи могут провести в полете без единой минуты на передышку.

Многим из нас невероятно долгим и утомительным может показаться 14-часовой перелет на самолете из одной точки мира в другую. Однако что бы мы сказали, если бы нами пришлось провести в полете месяцы? В новом исследовании ученые рассказали, сколько длится самый длительный полет птиц, пишет IFLScience.

Еще в 1970-х годах валлийский орнитолог Рональд Локли предположил, что обыкновенные стрижи способны оставаться в воздухе в течение невероятных 10 месяцев. Увы, подтвердить это утверждение ученые смогли лишь в 2016 году: теория была подтверждена командой из Лундского университета в Швеции.

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В своем исследовании ученые проследили за 13 взрослыми обыкновенными стрижами, пометив птиц крошечными регистраторами данных. Эти регистраторы также были оснащены крошечными акселерометрами, используемыми для записи полетной активности, и датчиками уровня освещенности для обнаружения птиц. В результате ученым удалось следить за некоторыми птицами в течение нескольких лет, когда они мигрировали из Швеции на юг Сахары и обратно.

Результаты наблюдений стали подтверждением того, о чем ранее уже было известно ученым: стрижи проводят большую часть года в воздухе. Результаты исследования показывают, что обыкновенные стрижи оставались на суше лишь два месяца в году, приспосабливаясь к размножению. Оставшиеся 10 месяцев большинство птиц находились в полете, но некоторые из них приземлялись на короткие периоды времени.

Автор исследования Андерс Хеденстрем назвал крошечные регистраторы данных "маленькими рюкзаками" Фото: A. Hedenström

Данные показали, что три стрижа, за которыми наблюдали ученые, находились в воздухе все 10 месяцев, что является впечатляющим достижением. В особенность, если учесть, что стрижи довольно крохотные птицы, а их вес составляет всего около 40 граммов.

По словам автора исследования Андерса Хеденстрема, они с командой до сих пор не знают, чем вызваны остановки некоторых птиц, однако предполагают, что на время полета может влиять оперение. У приземлившихся птиц не линяли перья на крыльях, тогда как у тех, кто все время находился в воздухе, линяли и приобретали новые маховые перья.

Как птицам удается так долго оставаться в воздухе?

Любая физическая активность требует энергетических затрат, однако обыкновенные стрижи, похоже, приспособились расходовать относительно мало энергии во время длительных полетов. Хеденстрем считает, что этот вид превратился в очень эффективных "летчиков", благодаря обтекаемой формы тела и длинным и узким перьям, создающим объемную силу при низких затратах. Простыми словами, все это позволяет им растрачивать меньше энергии, получая быстрые импульсы от насекомых, которые также находятся в воздухе.

Авторы исследования отмечают, до сих пор неизвестно, спят ли стрижи во время полета, но исследователи полагают, что это так. Команда заметила, что ежедневно на закате и рассвете стрижи поднимаются на высоту в несколько километров — предполагается, что в этот момент они используют планирование, чтобы немного вздремнуть.

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