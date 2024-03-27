Причина найдена. Стали известны агенты, вызывающие псориаз на коже

Ученые, долго боровшиеся за слабую нить понимания механизма образования псориатических бляшек, наконец, нашли основной источник проблем.

Исследователи из Австралийского национального университета совершили прорыв в понимании псориаза и псориатического артрита. В отличие от других проблем со здоровьем, которые возникают из-за вирусов или бактерий, такие аутоиммунные заболевания возникают, когда защитная система организма путается и начинает атаковать собственные клетки. При псориазе иммунные клетки организма ошибаются в оценке клеток кожи, и такое состояние усугубляется со временем, перерастая в псориатический артрит, вызывающий боли в суставах, пишет Genengnews.

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В своем недавнем исследовании, команда обнаружила специфическую генную мутацию, названную IKBKB. Она играет роль злодея в данной болезни. Если у человека есть две копии этого дефектного гена, риск развития псориатического артрита резко возрастает. Этот ген влияет на группу регуляторных Т-клетки, которые обычно являются миротворцами иммунной системы. Однако мутация "обманывает" эти клетки, они становятся воспалительными и начинают убивать клетки собственного организма.

При дальнейшем изучении полученные знания могут проложить путь к новым методам лечения Фото: Wikipedia

По данным открытых источников, псориазом болеют от 2% до 4% населения всей Земли. Открытие генной мутации, вызывающей эти заболевания, дает возможности для более ранней диагностики и более точного лечения. Команда, включая Челису Кардинес, д-р наук Австралийского национального университета, подчеркивает важность раннего выявления этих заболеваний. Задержки в диагностике, особенно при псориатическом артрите, могут привести к ухудшению состояния пациентов. Полученные результаты позволяют предположить, что изучение этого гена и его влияния на регуляторные Т-клетки может привести к разработке более эффективных стратегий лечения и, возможно, даже профилактики этих заболеваний.

Это исследование не только дает понимание на генетических корней псориаза и псориатического артрита, но и подчеркивает сложную роль иммунной системы в аутоиммунных заболеваниях. При дальнейшем изучении полученные знания могут проложить путь к новым методам лечения, давая надежду тем, кто страдает от этих сложных заболеваний. Это яркий пример того, как понимание тончайших деталей нашей биологии может оказать глубокое влияние на здравоохранение.

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