Слегка перепутали. Половина всех диагнозов ветряной оспы может быть чем-то совсем другим

Новое исследование диагностических ошибок при идентификации ветрянки выявило, что более 50% диагнозов оказались неверными. Изменение клинической картины болезни обусловлено влиянием вакцинации.

Ветряная оспа, или ветрянка, с каждым годом уходит на второй план в количестве заболевающих благодаря использованию одной вакцины для детей и взрослых. Эта вакцина настолько эффективна, что современные врачи иногда не могут распознать саму болезнь по симптомам, так как они просто изменились. В недавнем отчете Департамента здравоохранения штата Миннесота подчеркивается, что половина случаев подозрения на ветряную оспу была диагностирована неправильно, пишет Science Alert.

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Несмотря на широкую доступность вакцины и ее успех в снижении числа случаев заболевания ветряной оспой среди молодежи более чем на 97%, есть интересный момент: не все привитые имеют полный иммунитет. Некоторые привитые люди все еще могут заразиться ветрянкой, но это более мягкий вариант, часто представляющий собой просто красные пятна вместо полноценных и привычных волдырей. Этот легкий вариант, особенно распространенный среди тех, кто не закончил весь рекомендованный цикл из прививок. По рекомендации врачей эпидемиологов, важно прививаться два раза.

Департамент здравоохранения Миннесоты внимательно изучил этот вопрос, расширив лабораторные тесты на ветряную оспу с 2016 по 2023 год. Они проводили бесплатное тестирование, чтобы получить более четкую картину происходящего. Удивительно, но только в 37 % случаев было подтверждено наличие ветряной оспы. Среди них была значительная часть "прорывных" случаев у привитых людей. Это открытие указывает на серьезную диагностическую проблему, поскольку внешний вид ветрянки у привитых людей может быть обманчивым, что приводит к большому числу ошибочных диагнозов.

Эта ситуация заставляет задуматься над улучшением диагностики заболевания: успех вакцины от ветрянки сделал эту болезнь настолько редкой, что врачи с трудом распознают ее, особенно в более легкой форме у привитых людей. Несмотря на то, что это "хорошая" проблема, свидетельствующая об эффективности вакцины, она также требует переоценки подходов к работе. Цель ученых и врачей сейчас — обеспечить правильное определение ветрянки во всех ее формах не только для точного лечения, но и для поддержания политики общественного здравоохранения и программ вакцинации на должном уровне. Результаты исследования, проведенного в Миннесоте, хотя и основаны на единичных случаях, свидетельствуют о более широкой потребности в осторожности и точности при диагностике этой почти побежденной детской болезни.

Ранее Фокус писал о мнимом выживании без вакцин в средних веках. Исследователи утверждают, что нынешняя популяция людей – это потомки тех немногих, которым только по невероятному везению удалось пережить древние эпидемии.

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