Как человечество выжило без вакцин в древние времена: ученые говорят, что не получилось

Исследователи утверждают, что нынешняя популяция людей – это потомки тех немногих, которым по невероятному везению, удалось пережить древние эпидемии.

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В последнее время распространяется идея о том, что человечество выживало на протяжении веков без помощи вакцин. Но это не совсем так, за то время на самом деле, погибло невероятное количестве людей, пишет IFLScience.

В такой идее кроется так называемая "ошибка выжившего" или "предвзятость выжившего". Например, утверждение человека, что его бабушка курила каждый день и дожила до 95 лет, или же вашего дяди, который говорит, что выпивает 35 бутылок пива перед тем как сесть за руль и ни разу от этого не умер.

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Таким образом вся ситуация выглядит менее опасной, так как вы или ваши знакомые находятся в группе выживших. Есть причина, по которой вы не слышите подобных историй, но с трагическим концом, это все потому, что такие люди мертвы.

В целом человечество, как вид, смог пережить страшнейшие болезни, но это не значит, что они были безвредными.

Самым ярким примером является чума, которая уничтожила от 30 до 50% всего населения Европы, поставив наш вид на грань вымирания. Чума возвращалась на протяжении столетий после первых эпидемий 1300-х годов. Современная медицина научилась лечить чуму, передающуюся от животных, с помощью антибиотиков, а также создала от нее вакцины.

Таким образом современные люди – это потомки тех немногих, которым удалось каким-то чудом пережить "черную смерть".

Другой пример болезни, которую "пережило" человечество – это оспа. Это заболевание было чрезвычайно смертоносным: около 30% людей, заразившихся вирусом натуральной оспы, в конце концов, умирали.

Тогда не было вакцин для борьбы с оспой, кроме как преднамеренного заражения людей гноем из пустул. Таким образом люди получали небольшое количество вируса, с которым возможно, мог бы справиться организм, но результаты были вовсе не точными. Поэтому болезнь представляла постоянную угрозу для жизни людей на протяжении долгого времени.

Ситуация изменилась, когда английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году не разработал первую в мире вакцину. Это удалось сделать после того, как до врача дошли слухи о том, что доярки были невосприимчивы к оспе после предыдущих заражений коровьей оспой.

Благодаря успешной глобальной программе вакцинации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) смогла объявить о ликвидации этого заболевания в 1979 году.

Напомним, ученые выяснили, откуда на самом деле пришла чума, опустошившая Римскую империю. Многие исторические источники указывают на то, что именно Древний Египет был главным источником эпидемий чумы в Древней Греции, а затем и в Римской империи.