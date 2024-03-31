Голубые сверхгиганты: откуда берутся самые экстремальные звезды во Вселенной

Голубые сверхгиганты в 10 000 раз ярче Солнца и в 5 раз более горячие.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal Letters, астрономы разгадали тайну рождения голубых сверхгигантов, которые являются одними из самых ярких и горячих звезд в космосе. Ученые предполагают, что они возникают в результате процесса слияния звезд, пишет Space.

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Звезды голубые сверхгиганты примерно в 10 тысяч раз ярче Солнца, в 2-5 раз больше по размеру и в 16-40 раз больше по массе, чем имеет наша звезда. Эти объекты настолько экстремальны, что ученые предположили, что они могут возникнуть во время редкой и короткой фазы эволюции звезд. Но это значит, что голубые сверхгиганты должны встречаться очень редко, но их наблюдают по всей Вселенной. Поэтому процесс рождения таких звезд оставался загадкой в течение многих десятилетий.

Известно, что такие экстремальные звезды существуют в одиночестве, то есть у них нет звезды-компаньона. И это странно, ведь чем большую массу имеет звезда, тем больше вероятность, что такой компаньон у нее должен быть. Тем более, что примерно половина звезд во Вселенной похожих на Солнце и примерно 75% более массивных звезд имеют гравитационно связанного с ними спутника.

Авторы исследования предполагают, что одиночество голубых сверхгигантов можно объяснить тем, что они появились в результате слияния двух звезд в двойной системе. На это указывает изучение этих экстремальных звезд в соседней галактике Большое Магелланово Облако и новое моделирование, созданное на основе полученных данных.

Красный гигант и его меньший и более молодой спутник приближаются друг к другу, что является прелюдией к столкновению, которое приведет к рождению голубого сверхгиганта. Иллюстрация Фото: NASA

По словам ученых, была создана модель эволюции звезд красных гигантов, в которой те сталкиваются и сливаются с меньшей и более молодой звездой, учитывая многие параметры. Как показало исследование, новорожденные звезды живут как голубые сверхгиганты на протяжении второй по продолжительности фазы жизни звезды, когда она сжигает гелий в своем ядре.

Также исследование показало, что голубые сверхгиганты попадают в эволюционный разрыв в традиционной звездной физике. Это фаза эволюции звезд, где астрономы не ожидали их увидеть. Ученые считают, что это может объяснить свойства голубых сверхгигантов. Авторы исследования считают, что именно слияния звезд могут быть доминирующим способом рождения голубых сверхгигантов.

Звезды голубые сверхгиганты примерно в 10 тысяч раз ярче Солнца, в 2-5 раз больше по размеру и в 16-40 раз больше по массе, чем имеет наша звезда Фото: ESA

Эти результаты являются важным прорывов в области изучения проблемы рождения гигантских звезд, а также они указывают на важность слияний двойных звезд в формировании звездного населения и общей формы галактик.

Теперь астрономы хотят заняться изучением не рождения голубых сверхгигантов, а их смерти. Ученые будут исследовать, как взрывы сверхновых голубых сверхгигантов создают нейтронные звезды и черные дыры.

Как уже писал Фокус, космический телескоп "Евклид", который занимается изучением темной материи и темной энергии, пострадал от источника жизни на Земле. Ученым пришлось нагреть телескоп, чтобы спасти его испорченное зрение.

Также Фокус писал о новом снимке космического телескопа Хаббл, на котором запечатлены две новорожденные звезды, одна из которых выпускает мощные струи вещества в космос. Из-за этого создается впечатляющая красочная картина.