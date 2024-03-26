Новорожденная звезда заявила о себе ярким световым шоу: это увидел телескоп Хаббл (фото)

Космический телескоп запечатлел, как из протозвезды в окружающий космос вылетают мощные струи материи.

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Телескоп Хаббл сделал удивительный снимок двух новорожденных звезд, расположенных на расстоянии 450 световых лет от нас. Но одна звезда объявила о своем присутствии потрясающим световым шоу, ведь она выбрасывает в космос струи материи, пишет Space.

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Телескоп Хаббл запечатлел звездную систему FS Tau, которая состоит из новорожденной звезды FS Tau А, она видна как самый яркий объект на снимке с четырьмя выходящими лучами, и звезды FS Tau B, которая расположена выше и правее. Эта звезда частично скрыта вертикальной полосой темной пыли. Обе звезды находятся в так называемой звездной колыбели, где многочисленные молекулярные облака из газа рождают новые звезды.

Астрономы уже знали о существовании FS Tau А, которая является двойной звездой, но теперь обнаружили и FS Tau B. Обе звезды имеют примерный возраст в 2,8 млн лет, а это очень мало для подобных объектов. Фактически они являются младенцами, которые еще даже не стали обычными звездами, а потому они называются протозвездами. При этом обе звезды окутывают облака освещенных светом газа и пыли, которые остались от сверхплотных комков материи, давших начало этим объектам.

Телескоп Хаббл запечатлел звездную систему FS Tau, которая состоит из новорожденной звезды FS Tau А, которая видна как самый яркий объект на снимке с четырьмя выходящими лучами, и звезды FS Tau B, которая расположена выше и правее. Эта звезда частично скрыта вертикальной полосой темной пыли Фото: ESA

Астрономы считают, что FS Tau B окружена протопланетным диском, состоящим из газа и пыли, где в будущем возникнут планеты. Но пока эта звезда еще накапливает массу, собирая материю из окружающего космоса. Как только она наберет нужную массу, то в ее ядре запустится термоядерный синтез водорода и таким образом FS Tau B станет звездой на главной последовательности, как и наше Солнце. Но перед этим FS Tau B выйдет из стадии протозвезды и превратится в переменную звезду типа Т Тельца и только после этого она станет обычной звездой.

FS Tau B и подобные ее протозвезды сияют не из-за термоядерного синтеза, а из-за тепла, которое выделяется при сжатии комков материи из молекулярных облаков, а также в это тепло выделяется в результате набора массы звездой.

Подобные протозвезды выпускают струи высокоэнергетических частиц, которые летят с огромной скоростью в космос. Синим цветом на снимке показана ассиметричная двустороння струя, которую выбрасывает FS Tau B. Асимметрия струи может быть результатом того, что звезда с разной скоростью выбрасывает вещество в космос.

FS Tau B не только является протозвездой, но ее классифицируют как объект Хербига-Аро. Это небесное тело, которое возникает, когда струи, выброшенные новорожденной звездой, с высокой скоростью врезаются в близлежащие облака газа и пыли. Это приводит к созданию ярких пятен в окружающей туманности.

Как уже писал Фокус, астрономы изучили звезду оранжевый карлик и выяснили, то она обладает самой низкой амплитудой колебаний, среди всех известных подобных звезд. Такие колебания помогают ученым исследовать недра звезд таким же образом, как сейсмическая активность на Земле помогает понять недра нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что самая сильная геомагнитная буря за всю историю наблюдений, возникшая в 1859 году, оказалось масштабнее, чем считали ученые. Выяснилось, что самая знаменитая геомагнитная буря на Земле имела невероятную силу.