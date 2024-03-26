Новонароджена зірка заявила про себе яскравим світловим шоу: це побачив телескоп Габбл (фото)

Космічний телескоп зафіксував, як із протозірки в навколишній космос вилітають потужні струмені матерії.

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Телескоп Хаббл зробив дивовижний знімок двох новонароджених зірок, розташованих на відстані 450 світлових років від нас. Але одна зірка оголосила про свою присутність приголомшливим світловим шоу, адже вона викидає в космос струмені матерії, пише Space.

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Телескоп Хаббл зафіксував зоряну систему FS Tau, яка складається з новонародженої зірки FS Tau А, її видно як найяскравіший об'єкт на знімку з чотирма променями, що виходять, і зірки FS Tau B, розташованої вище і правіше. Ця зірка частково прихована вертикальною смугою темного пилу. Обидві зірки знаходяться в так званій зоряній колисці, де численні молекулярні хмари з газу народжують нові зірки.

Астрономи вже знали про існування FS Tau А, яка є подвійною зіркою, але тепер виявили і FS Tau B. Обидві зірки мають приблизний вік у 2,8 млн років, а це дуже мало для подібних об'єктів. Фактично вони є немовлятами, які ще навіть не стали звичайними зірками, а тому вони називаються протозірками. При цьому обидві зірки огортають хмари освітлених світлом газу і пилу, які залишилися від надщільних грудок матерії, що дали початок цим об'єктам.

Телескоп Габбл сфотографував зоряну систему FS Tau, яка складається з новонародженої зірки FS Tau А, яку видно як найяскравіший об'єкт на знімку з чотирма променями, що виходять, і зірки FS Tau B, яка розташована вище і правіше. Ця зірка частково прихована вертикальною смугою темного пилу Фото: ESA

Астрономи вважають, що FS Tau B оточена протопланетним диском, що складається з газу і пилу, де в майбутньому виникнуть планети. Але поки що ця зірка ще накопичує масу, збираючи матерію з навколишнього космосу. Щойно вона набере потрібну масу, то в її ядрі запуститься термоядерний синтез водню і таким чином FS Tau B стане зіркою на головній послідовності, як і наше Сонце. Але перед цим FS Tau B вийде зі стадії протозірки і перетвориться на змінну зірку типу Т Тельця і тільки після цього вона стане звичайною зіркою.

FS Tau B і подібні до неї протозірки сяють не через термоядерний синтез, а через тепло, що виділяється під час стиснення грудок матерії з молекулярних хмар, а також це тепло виділяється внаслідок набору маси зіркою.

Подібні протозірки випускають струмені високоенергетичних частинок, які летять з величезною швидкістю в космос. Синім кольором на знімку показано асиметричний двосторонній струмінь, який викидає FS Tau B. Асиметрія струменя може бути результатом того, що зірка з різною швидкістю викидає речовину в космос.

FS Tau B не тільки є протозіркою, але її класифікують як об'єкт Хербіга-Аро. Це небесне тіло, яке виникає, коли струмені, викинуті новонародженою зіркою, з високою швидкістю врізаються в прилеглі хмари газу і пилу. Це призводить до створення яскравих плям у навколишній туманності.

Як уже писав Фокус, астрономи вивчили зірку помаранчевий карлик і з'ясували, що вона має найнижчу амплітуду коливань, серед усіх відомих подібних зірок. Такі коливання допомагають вченим досліджувати надра зірок так само, як сейсмічна активність на Землі допомагає зрозуміти надра нашої планети.

Також Фокус писав про те, що найсильніша геомагнітна буря за всю історію спостережень, що виникла в 1859 році, виявилася масштабнішою, ніж вважали вчені. З'ясувалося, що найзнаменитіша геомагнітна буря на Землі мала неймовірну силу.