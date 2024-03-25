Телескоп Габбл розкрив загадку невдалих зірок: чому в них немає "друзів"

Більшість зірок у Всесвіті мають компаньйонів, але у так званих невдалих зірок їх практично немає. Астрономи знайшли відповідь, чому так відбувається.

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Мало того, що коричневі карлики не можуть стати звичайними зірками після народження, також їм складно підтримувати стосунки зі своїми "друзями". У результаті вони залишаються одинаками на все життя. Завдяки космічному телескопу Габбл астрономи з'ясували, чому так відбувається. Результати дослідження були опубліковані в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

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Коричневі карлики — це об'єкти, що з'являються, коли в молекулярних хмарах із газу та пилу виникають щільні ділянки матерії, які стискаються під дією гравітації. Власне, так само з'являються і звичайні зірки. Але на відміну від них, коричневі карлики не накопичують достатньо маси, щоб запустити термоядерний синтез водню в ядрі. Тому їх називають іноді невдалими зірками.

У Всесвіті приблизно 75% величезних зірок народжуються з компаньйонами, тобто з іншою зіркою в подвійній системі. Приблизно 50% зірок розміром із Сонце також з'являються таким самим чином. Хоча вважається, що коричневі карлики з'являються разом з іншим подібним об'єктом у подвійній системі, такі пари майже не зустрічаються в космосі.

Автори дослідження використовували космічний телескоп Габбл, щоб знайти відповідь на це питання. Для цього були проведені спостереження за найближчими до нас коричневими карликами, температура яких настільки низька, що це дозволяє їм дуже довго існувати.

Мало того, що коричневі карлики не можуть стати звичайними зірками після народження, також їм складно підтримувати стосунки зі своїми "друзями". У результаті вони залишаються одинаками на все життя. Завдяки космічному телескопу Хаббл астрономи з'ясували, чому так відбувається Фото: space.com

Кілька років тому ті самі вчені з'ясували, що дуже рідко, але все ж таки коричневі карлики, які є дуже молодими, можуть мати компаньйона. Тобто було доведено, що механізм народження подвійних зірок і подвійних коричневих карликів схожий. Але чому ж старіші коричневі карлики існують на самоті?

Як показує дослідження, після короткого періоду на початку свого життя в подвійній системі більшість коричневих карликів залишаються самотніми до кінця свого дуже довгого існування.

Учені дійшли висновку, що через те, що коричневі карлики мають відносно невелику масу, то гравітаційний зв'язок у парі між двома об'єктами, що розташовані далеко, дуже слабкий. Тобто два коричневі карлики не можуть залишатися пов'язаними один з одним довгий час. І що старший такий об'єкт, то вищі шанси на те, що він втратить свого "друга" і залишиться самотнім.

Вчені вважають, що поділ коричневих карликів відбувається під впливом сильної гравітації зірок, що пролітають повз них, яка розриває пари.

Як уже писав Фокус, американська компанія Northrop Grumman уклала контракт на будівництво залізниці на Місяці. Ця залізниця дасть змогу не тільки поліпшити наукові дослідження, а й допоможе створити місячну економіку.

Також Фокус писав про те, що вперше за межами нашої галактики астрономи виявили стародавню зірку, яка з'явилася в ранньому Всесвіті. Найцікавіше, що хімічний склад цієї зірки відрізняється від їй подібних, виявлених у Чумацькому Шляху.