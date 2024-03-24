Залізниця на Місяці: для чого вона потрібна і коли її побудують

Компанія Northrop Grumman уклала контракт на будівництво залізниці на Місяці.

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Приблизно через два роки і шість місяців у рамках місії Artemis 3 астронавти NASA ступлять на поверхню Місяця вперше за понад п'ятдесят років. Крім цього в найближчому майбутньому планується будівництво орбітальної місячної станції, а також баз на поверхні Місяця та іншої інфраструктури. Щоб полегшити процес освоєння Місяця, Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США DARPA ще торік розпочало 10-річне дослідження можливостей місячної архітектури. Тепер же стало відомо, що американська компанія Northrop Grumman уклала контракт із DARPA для розробки концепції та будівництва мережі залізниць на Місяці, пише New Atlas.

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Уже влітку компанія Northrop Grumman має надати перші напрацювання своєї концепції мережі залізниць на Місяці, які планують побудувати вже в першій половині наступного десятиліття. За допомогою цих залізниць можна буде перевозити людей, припаси та ресурси, що сприяє науковим дослідженням і створенню місячної економіки.

Хоча запуск поїзда на Місяці може здатися комусь дурною ідеєю, за цим рішенням стоїть тверда логіка. Ще за часів програми "Аполлон", понад 50 років тому, стало зрозуміло, що постійне перебування людини на Місяці потребуватиме наявності розвиненої інфраструктури. До неї належать шахти для видобутку водяного льоду та інших цінних ресурсів, атомні електростанції та залізниці.

Може здатися, що Місяць являє собою маленький об'єкт, але насправді його площу можна порівняти з розміром Африки. Тому просто необхідно побудувати транспортну систему, яка пов'язуватиме між собою різні місячні бази.

Уже влітку компанія Northrop Grumman має надати перші напрацювання своєї концепції мережі залізниць на Місяці Фото: Universe Today

Ще невідомо, якою саме буде залізниця на Місяці, але крім того, що вона матиме логістичну цінність, така система допоможе розв'язати одну з головних проблем на Місяці. Йдеться про надзвичайно небезпечний для людей та обладнання місячний пил, який має найсильніші корозійні властивості.

Пил активно прилипає до скафандрів і обладнання, що не просто їх забруднює, а й значно скорочує термін служби. Подорож на поїзді зможе значно скоротити контакт із місячним пилом під час переміщення між базами.

Також залізниці на Місяці мають ще одну важливу перевагу. Звичайні колісні або гусеничні транспортні засоби на Місяці пошкоджують його поверхню під час руху, коли залишають там сліди. На Землі такі сліди зникають внаслідок потрапляння води та вітрової ерозії. Але на Місяці вони залишаться на мільярди років, що може негативно позначитися на місячній поверхні.

Згідно із заявою Northrop Grumman, контракт передбачає створення основ будівництва та розвитку мережі залізниць на Місяці. Потрібно визначити, які ресурси необхідні для будівництва, скільки це коштуватиме, а також потрібно зрозуміти, як побудувати залізницю за допомогою роботів. І звісно ж потрібно зрозуміти, як відбуватиметься ремонт і технічне обслуговування залізниці на Місяці.

Як уже писав Фокус, астрономи настійно рекомендують зберігати режим радіомовчання на зворотному боці Місяця. Це необхідно для того, щоб можна було розкрити багато загадок Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що згідно з незвичайною теорією Сонце і все інше у Всесвіті має свідомість. Тобто наша зірка може думати.