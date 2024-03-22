Астрономи закликають до радіомовчання на зворотному боці Місяця: у чому причина

Учені вважають, що на Місяці може розгорнутися сценарій Дикого Заходу.

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Дедалі більше вчених закликають до того, щоб на зворотному боці Місяця зберігалося радіомовчання. Вчені вважають, що міжнародне співтовариство повинно усвідомити список проблем, що зростають, які пов'язані з астрономією, і зокрема, що стосуються спостережень за космосом із поврехности Місяця, пише Space.

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Місяць має унікальну властивість природним чином екранувати радіохвилі, що генеруються на Землі і навколо неї. Деякі вчені вважають, що потрібно створити зону радіомовчання на зворотному боці Місяця.

Італійський астрофізик Клаудіо Макконе стверджує, що зворотний бік Місяця являє собою сферу першорядного наукового інтересу, оскільки він забезпечує середовище, вільне від електромагнітного забруднення, типового для Землі. Але зростаюча кількість місячних місій може поставити під загрозу нинішній стан радіотішини Місяця.

Макконе пояснює, що деякі з галузей науки, які могли б отримати велику користь від роботи на зворотному боці Місяця — це космологія, астробіологія, планетарний захист, а також пошук іншого розумного життя. Учені вважають, що за допомогою радіотелескопів на Місяці можна набагато ефективніше вивчати космос, але для цього потрібна радіомовчання.

Нещодавні місячні місії та, тим паче, майбутні місії доставили й доставлять на Місяць багато пристроїв, які випромінюють радіохвилі на різних частотах. Вчені вважають, що потрібно розширити список захищених радіочастот на Місяці та зберегти зворотний бік супутника Землі виключно для проведення наукових досліджень.

За словами американського астрофізика Джозефа Сілка, викликає велике занепокоєння той факт, що місячні проєкти швидко розвиваються і не скоординовані. Але унікальні радіотелескопи, розміщені на зворотному боці Місяця, зможуть зазирнути в темні віки Всесвіту. Зворотний бік Місяця пропонує унікальне середовище, і навіть оптичні телескопи, розміщені в постійно затінених полярних кратерах, в кінцевому підсумку зможуть отримати зображення найближчих екзопланет.

Але Сілк вважає, що існує ризик реалізації сценарію Дикого Заходу через суперництво між космічними агентствами, які конкурують, і комерційні інтереси. Тому потрібен терміново новий договір про космос, який врегулює багато питань.

Вчені вважають, що радіотелескопи на Місяці допоможуть виявити надзвичайно слабке випромінювання ліній водню, що має важливе значення для розуміння Всесвіту. Також можна вивчати добіологічні міжзоряні молекули шляхом пошуку слабких спектральних ліній з використанням сучасних радіотелескопів у поєднанні з радіомовчанням на зворотному боці Місяця. Радіотелескопи та оптичні телескопи на зворотному боці Місяця можна використати для точних вимірювань навколоземних астероїдів, щоб збільшити час їхнього виявлення і забезпечити попередження про можливе зіткнення космічного каменю з нашою планетою. Також низький рівень радіошуму дасть змогу поліпшити пошук сигналів позаземних цивілізацій, які можуть надходити не тільки з Чумацького Шляху, а й з інших галактик.

Як уже писав Фокус, астрономи зробили несподіване відкриття на Місяці. Вони виявили тисячі свідчень сейсмічної активності, про яку раніше нічого не було відомо. Таким чином вчені вважають, що супутник Землі більш активний в плані появи землетрусів, ніж передбачалося.

Також Фокус писав про те, що Китай збирається створити гігантський електромагнітний прискорювач для виведення космічних літаків на орбіту без використання ракет-носіїв.