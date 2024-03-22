Китай будує гігантський рельсотрон для виведення гіперзвукових літаків у космос: що відомо

У Китаї працюють над тим, щоб використовувати рейкотрон для відправки в космос пілотованого космічного літака вагою 50 тонн.

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Китайські вчені з кількох науково-дослідних інститутів займаються створенням рейкотрона, який зможе відправити на орбіту космічний літак розміром з Боїнг 737 і вагою 50 тонн. Випробувальний полігон уже побудовано, пише New Atlas.

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Рейкотрон являє собою елетромагнітний прискорювач маси, який, як вважають китайські вчені, може замінити космічні ракети-носії. Замість того, щоб відправляти на орбіту пілотовані космічні кораблі за допомогою ракет, яким потрібно багато палива, можна використовувати цю пускову систему, яка зробить політ вигіднішим у плані грошей. Якщо Китай зможе використовувати таку систему для запуску космічного літака на орбіту, то це стане одним із найбільших інженерних досягнень в історії.

Як повідомляють китайські ЗМІ, вчені збираються побудувати електромагнітну стартову дорогу, яка дозволить космічному літаку набрати швидкість в 1,6 Маха або навіть 5 Маха. Після того, як літак вилетить із пускової установки, він має запустити свої двигуни і набирати швидкість, щоб дістатися орбіти.

Уже відомо про те, що в Китаї побудували двокілометровий випробувальний полігон довжиною 2 км. Ця елетромагнітна дорога розташована всередині вакуумної труби. Наразі, за заявами китайських вчених, на цій дорозі можна розвивати швидкість у 1000 км/год, але її буде покращено, щоб можна було набрати в 5 разів більшу швидкість.

Аби цей рейкотрон став повноцінною системою космічного запуску, потрібно буде провести чимало удосконалень. Зокрема це стосується систем управління та забезпечення енергією.

Одна з проблем полягає в тому, що для рейкотрона, де можна набрати швидкість 1,6 Маха, його довжина має становити не менше 8 км. Він має бути ще довшим, щоб можна було набрати швидкість 5 Маха. Для цього потрібно буде використати не тільки багато електромагнітів, які ще доведеться й охолоджувати, але релтстрон потрібно розмістити в найбільшій вакуумній камері у світі. Також потрібно створити спеціальний шлюз, з якого вилітатиме космічний літак на надзвуковій швидкості.

Але ще потрібно забезпечити цю пускову установку великою кількістю енергії. На деяких американських авіаносцях рельстрон використовують для запуску літаків і для цього потрібно 121 МДж енергії, щоб розігнати їх до швидкості 241 км/год. Щоб розігнати таку саму масу до швидкості 5 Маха рельстрону з Китаю знадобитися 50 тисяч МДж. А маса космічного літака в 10 разів більша.

Виходить, що для ефективної роботи рельстрона як пускової установки для запусків на орбіту потрібна АЕС, яка вироблятиме 1 ГДж енергії на секунду. Також потрібне зовсім нове сховище енергії.

Китайські вчені вважають, що в разі успіху рельсотрона вартість виведення корисного навантаження на орбіту знизиться до 60 доларів США за 1 кг. Наприклад, зараз у компанії SpaceX це коштує 3000 доларів за 1 кг.

Як уже писав Фокус, Космічні сили США побоюються, що Китай може завдати удару з Місяця. Американський військовий висловив побоювання, що Китай не стане дотримуватися договору про космос.

Також Фокус писав про те, що на Місяці виявлено несподівану приховану активність. Виявити її допомогли забуті дані програми "Аполлон".