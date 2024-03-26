Мощнейшая геомагнитная буря в истории: Событие Кэррингтона оказалось масштабнее, чем считали

Ученые выяснили, что самая знаменитая геомагнитная буря на Земле имела невероятную силу.

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Недавно на Земле возникла самая сильная геомагнитная буря с 2017 года, но она не идет ни в какое сравнение с мощнейшей геомагнитной бурей в истории планеты. Она возникла в 1859 году и получила название "Событие Кэррингтона". Авторы исследования, опубликованного в Space Weather, выяснили, что эта буря была даже масштабнее, чем предполагалось ранее, пишет IFLScience.

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1 сентября 1859 года на Солнце произошел выброс намагниченной плазмы и заряженных частиц, энергия которых была эквивалентна взрыву 10 млрд атомных бомб. Это привело к появлению самой сильной геомагнитной бури за всю историю наблюдений, во время которой по всей Земле отключилась телеграфная связь, что стало настоящим шоком для жителей планеты. Также в результате этого события возникли ярчайшие полярные сияния даже в тропических широтах.

Геомагнитные бури происходили все время, сколько существует Земля. Но оценить масштаб этих событий ученые могут лишь с помощью косвенных доказательств. Например, с помощью изучения радиоактивных изотопов в годичных кольцах деревьев или с помощью свидетельств о масштабных полярных сияниях.

Но первые научные данные о геомагнитных бурях начали собирать только ближе к середине 19 века. Оказалось, что данные о "Событии Кэррингтона" содержат больше информации, чем предполагалось и это помогло ученым в определении настоящего масштаба бури.

1 сентября 1859 года на Солнце произошел выброс намагниченной плазмы и заряженных частиц, энергия которых была эквивалентна взрыву 10 млрд атомных бомб. Это привело к появлению самой сильной геомагнитной бури за всю историю наблюдений Фото: IFLScience

В Гринвичской обсерватории с помощью магнитометров ученые создавали магнитограммы, чтобы измерить силу и колебания магнитного поля Земли, которые являются реакцией на солнечную активность. В обсерватории ученые измеряли силу и колебания магнитного поля Земли путем освещения зеркал на концах намагниченных кусков металла, подвешенных так, чтобы они могли свободно качаться, при этом отраженный свет падал на светочувствительную бумагу. Когда возникла знаменитая геомагнитная буря магниты начали двигаться, что привело к движению света по бумаге. Чем сильнее было воздействие солнечных частиц на магнитное поле Земли, тем дальше смещался свет.

К сожалению, магнитометры не были созданы для того, чтобы измерять магнитное поле, когда по нему был нанесен такой сильный удар, как в 1859 году. В результате металл раскачивался так широко, что луч света выходил за пределы бумаги во время геомагнитной бури. Это говорит о том, что событие было очень мощным, но не говорит, насколько.

Поэтому ученые оцифровали магнитограммы, ведь бумажные записи хранились в архивах и находились в хорошем состоянии. Измеряя скорость движения световых лучей до того, как они покинули бумагу и после того, как вернулись, авторы исследования рассчитали скорость изменения силы магнитного поля, которую они оценили, как минимум в 500 нТл/мин. Но подобные мощнейшие геомагнитные бури, возникающие раз в несколько столетий, должны иметь скорость изменения силы магнитной активности в пределах 350-400 нТл/мин.

В 1861 году ученые также оценили силу магнитного поля примерно так же на основе тех же данных. Но в 20 веке астрономы пришли к выводу, что первоначальные оценки, должно быть, были завышены. По словам авторов исследования, новые данные показывают, что это не так и геомагнитная буря 1859 года действительно была самым экстремальным событием.

Как уже писал Фокус, первая 1972 года американская миссия на Луне официально завершилась, когда первый в истории частный посадочный модуль на спутнике Земли умер.