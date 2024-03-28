Замороженные трупы не воскреснут: почему крионика не подарит нам бессмертие

Замораживание людей перед самой смертью для того, чтобы воскресить их в будущем, уже давно перестало быть только предметом научной фантастики. Появилась целая область исследований – крионика. Но работает ли заморозка людей на самом деле?

Биолог и лауреат Нобелевской премии Венкатраман Рамакришнан предметно исследовал идею крионики, а также возможные подводные камни отрасли, пишет LiveScience.

В Древнем Египте люди мумифицировали фараонов, чтобы они могли вернуться к жизни и снова воспользоваться собственными телами. Спустя несколько тысячелетий такая идея кажется забавной. Но у нее на самом деле существует современный аналог.

Биологи давно искали возможность замораживать образцы, чтобы сохранять их для дальнейшего использования. Но задача оказалась не из легких, так как все живое на Земле преимущественно состоит из воды. При замерзании вода расширяется — а значит, разрывает клетки и ткани. Именно из-за этого, к примеру, размороженная клубника напоминает липкую и неаппетитную кашу.

Поэтому целая область биологии – криоконсервация — занимается изучением того, как замораживать образцы, чтобы они оставались жизнеспособными при размораживании. Таким образом ученые узнали, например, как хранить стволовые клетки и другие образцы в жидком азоте. Также был открыт безопасный способ замораживания спермы и человеческих эмбрионов для последующего процесса оплодотворения.

Люди надеются, что в будущем смогут воскресить тех, кого заморозили Фото: Cryonics Institute

Как видим, криоконсервация работает в отношении многих типов клеток и тканей. Для этого часто используется глицерин, который может охлаждаться до очень низких температур, но не дает воде превращаться в лед.

В то же время термин крионика подразумевает замораживание людей целиком, что происходит сразу же после их смерти, чтобы "воскресить" замороженных, когда найдутся лекарства от причины их смерти. Идея далеко не нова, но получила распространение благодаря ученому и фантасту Роберту Эттингеру. Автор представил, как ученые в будущем могут оживить замороженные тела, причем не только вылечить этих людей, но и снова сделать молодыми.

Как это все работает? Как только человек умирает, его кровь полностью сливают, заменяя ее смесью с глицерином, а затем помещают в жидкий азот.

Эттингер в 1976 году основал Институт крионики и убедил более 100 человек заплатить по 28 тыс. долларов за замораживание своих тел в азоте. Одной из первых клиенток Института крионики стала родная мать Эттингера — Рея, которая умерла в 1977 году. Также в азот были помещены две жены ученого. В 2011 году умер сам Эттингер и также отправился в азот.

На сегодняшний день в мире существует насколько подобных установок. Еще один популярный фонд в штате Аризона берет около 200 тыс. долларов за хранение тел в замороженном состоянии.

Трансгуманисты против крионистов

Ответвлением этой идеи являются трансгуманисты, которые считают, что человеческий разум не должен быть связан с недолговечными телами. По их мнению, интеллект и разум могут оказаться уникальным явлением во Вселенной. В конце концов, какой смысл во Вселенной, если нет разума, способного ее оценить?

Поэтому трансгуманисты выступают за сохранение только их мозга. Всего один орган занимает меньше места и его сохранение будет стоит меньше денег. Более того, вливание аналога "антифриза" прямиком в мозг увеличило бы шансы на его успешное сохранение.

Приверженцы трансгуманизма верят, что в какой-то момент их сознание может быть загружено в компьютер или любой другой подобный объект. Таким образом получившаяся сущность снова будет "жить". Она не будет больше ограничена потребностью в пище, воде, кислороде и сможет путешествовать в любую точку Вселенной.

Часто трансгуманисты заявляют, что космические путешествия – это единственный шанс человечества на выживание. Сторонником такой идеи является глава SpaceX Илон Маск. Вероятно, одной из его первых целей на Марсе будет строительство крионической установки.

Заморожены навсегда

Криогеника — это раздел физики низких температур, который изучает закономерности изменения свойств различных веществ в условиях крайне низких (криогенных) температур.

Плохие новости заключаются в том, что нет ни одного достоверного доказательства, что криогеника сработает с людьми. Потенциальные проблемы бесчисленны, начиная со времени. С момента смерти до момента замораживания тела могут пройти минуты или даже часы, и это при условии, если человек живет в относительной близости к центру криогеники.

Такого промедления вполне достаточно, чтобы каждая клетка умершего претерпела резкие биохимические изменения из-за недостатка кислорода и питательных веществ. Поэтому состояние замороженного тела уже не сможет соответствовать состоянию живого человека. Но сторонники идеи говорят, что главная цель – это сохранение физической структуры мозга, а на остальное тело можно "закрыть глаза". Пока мозг остается в хорошей сохранности, чтобы видимыми оставались все миллиарды клеток в нем, он подлежит реконструкции.

Коннектомика – это картирование всех нейронов мозга, что является новым направлением современной науки. Несмотря на поразительные успехи этого направления, ученые все еще составляют карты нейронов мух и других небольших насекомых. Пока у науки нет рабочего метода поддержания мозга в идеальном состоянии, пока коннектомика сможет его воссоздать.

Совсем недавно удалось сохранить мозг мыши, правда, для этого пришлось влить в нее жидкость для бальзамирования, пока ее сердце билось. Очевидно, что сам этот процесс и убил мышь.

Именно поэтому пока что ни одна из существующих крио-компаний не смогла предоставить доказательств того, что действительно сохраняет мозг умерших в том состоянии, которое понадобится для создания полной карты нейронных связей.

Но даже при наличии такой карты, этого было бы недостаточно для моделирования мозга. Представлять каждый нейрон в качестве транзистора в компьютере крайне наивно. В нашем мозге балом правят клетки, говорит профессор Рамакришнан.

Наука пока не знает, как воскрешать человеческий мозг Фото: Getty Images

По его словам, внутри каждой клетки мозга выполняются постоянно меняющиеся программы, где задействованы тысячи генов и белков, взаимодействия одной клетки с другой также меняются. Картирование связей в мозге – огромный шаг вперед, но даже он является всего лишь статичным снимком. Он не позволит восстановить фактическое состояние замороженного мозга, не говоря уже о том, чтобы предсказать, как он будет "думать" с этого момента.

Профессор Рамакришнан сравнивает эту задачу с попыткой предсказать будущее страны и ее народа, руководствуясь картой автомобильных дорог.

Дело в том, что наш мозг развивался вместе с нашим телом и получает от него сенсорные сигналы, чтобы взаимодействовать с ними. Человеческий мозг нестабилен, в нем новые соединения добавляются каждый день и разрываются ночью, когда мы спим. Существуют как суточные, так и сезонные ритмы, включающие рост и гибель нейронов, и это постоянное ремоделирование мозга плохо изучено.

Невозможно просто отсоединить мозг от тела и надеяться на то, что он будет работать по-прежнему. Наш мозг управляется не только электрическими импульсами, которые проходят через нейроны. Он также реагирует на химические вещества, которые находятся как внутри мозга, так и в других частях тела.

Более того, кому действительно нужно мариновать старый, дряхлый мозг, а не идеально работающую "машину" 25-летнего человека. Какой смысл сохранять этот мозг?

Трансгуманисты считают, что все эти проблемы будут решены в будущем. Но они основывают свою теорию на том, что мозг – это всего лишь компьютер, просто несколько более сложный, чем те, которые создают люди.

Конечно, мозг — вычислительный орган, но биологическое состояние его нейронов так же важно, как и связи между ними, чтобы реконструировать его состояние в любой момент времени.