Будущая космическая станция компании Джеффа Безоса прошла ключевые испытания NASA (фото)

Международная космическая станция закончит свою работу в 2030 году и NASA вкладывает сотни миллионов долларов в разработку ее замены.

Одним из главных кандидатов на замену Международной космической станции (МКС) является орбитальная станция Orbital Reef. Над ее созданием сейчас активно работают компании Sierra Space и Blue Origin Джеффа Безоса. В NASA сообщили, что Orbital Reef прошла 4 ключевых этапа в разработке наиболее важных технологий. Недавние испытания были направлены на то, чтобы доказать, что критически важные системы работают должным образом, пишет IFLScience.

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Уже через несколько лет астронавты и частные лица смогут путешествовать в космос и проводить время на частной орбитальной станции Orbital Reef, которую планируют вывести на орбиту в 2027 году. В NASA сообщили, что были проведены важные испытания систем станции, которые доказали свою работоспособность. Станция Orbital Reef предназначена для длительного проживания астронавтов, проведения научных исследований, осуществления торговли, а также для космического туризма.

Космическая станция Orbital Reef. Модель Фото: Blue Origin

NASA выделило Blue Origin и Sierra Space 172 млн долларов США в рамках программы по созданию замены для МКС, которая должна быть выведена из эксплуатации в 2030 году путем свода ее с орбиты и затопления в Тихом океане. Но NASA финансирует одновременно несколько проектов по созданию частных орбитальных станций, куда космическое агентство продолжит отправлять своих астронавтов и будет арендовать научные модули для проведения исследований.

Недавние испытания, которые проводили ученые NASA c системами Orbital Reef касались очистки, хранения и переработки воздуха и воды. Эти сиcтемы жизнеобеспечения должны работать согласно стандартам, что имеет важнейшее значение для безопасности астронавтов.

Уже через несколько лет астронавты и частные лица смогут путешествовать в космос и проводить время на частной орбитальной станции Orbital Reef Фото: Blue Origin

В космосе ничего не выбрасывают, даже продукты жизнедеятельности человека. Поэтому воздух необходимо очищать от углекислого газа и возвращать кислород. Воду, включая мочу, необходимо собирать, очищать, и сохранять. Доставка воздуха и воды на орбиту является трудоемкой и очень затратной.

Один из проверок работоспособности систем будущей станции касалась способности фильтров удалять вредные примеси из воздуха. Также ученые протестировали работу водной системы. В частности проверили способы очистки воды, восстановление воды из мочи, а также систему хранения этой воды.

На МКС есть подобные системы, и они гарантируют контроль окружающей среды и благополучие астронавтов.

NASA передает новые космические станции в управление частным компаниям не просто так. Дело в том, что обслуживание МКС стоит космическому агентству 3 млрд долларов в год. Поэтами, когда МКС закончит свою работу NASA собирается тратить больше денег на лунную программу Artemis, которая предусматривает строительство космической станции на лунной орбите и базы на поверхности Луны.

Недавнее испытание Orbital Reef, которое провело NASA, было не единственным успешным в этом году. Как уже писал Фокус в январе прошло испытание на прочность модуля будущей станции под названием LIFE.

Как уже писал Фокус, создан космический двигатель на термоядерном синтезе, и он уже готов к полету. Новый двигатель будет использован в миссиях на орбиту уже в этом году, он в качестве топлива использует воду.