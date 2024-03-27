Внеземное воздействие. Что-то за пределами Земли заставляет коралловые рифы звучать иначе

Новое исследование показывает, что естественный спутник нашей планеты любопытным образом влияет на звуки, исходящие от коралловых рифов.

Не секрет, что естественный спутник нашей планеты влияет на жизнь на Земле. Однако в новом исследовании ученые выяснили, что это влияние, вероятно, намного больше, чем мы могли бы себе представить. Авторы исследования полагают, что Луна способна заставить коралловые рифы в земных океанах звучать иначе, пишет Science Alert.

Каждый коралловый риф имеет свой собственный звуковой ландшафт, создаваемый его обитателями — рыбами и другими организмами, перемещающимися по рифу. Исследователи по всему миру используют этот фоновый шум, чтобы следить за тем, что происходит вокруг коралла. Однако теперь ученые заметили, что воздействие Луны может изменить звуки, исходящие от коралловых рифов. Простыми словами, спутник Земли каким-то образом влияет на активность экосистемы кораллового рифа.

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В новом исследовании команда из Центра подводных боевых действий ВМС (NUWC) и Агентства перспективных исследовательских проектов в области энергетики (ARPA-E) в США обнаружили, что подводный шум быстро меняется по мере восхода и захода Луны. Результаты свидетельствуют о том, что импульсы, издаваемые рыбами, усиливаются в лунные часы, в то время как низкочастотные вокализации и звуки беспозвоночных уменьшаются в лунные часы.

По словам океанографа Дэниела Дуэйна из NUWC, это значит, что восход и заход Луны оказывают регулярное воздействия на экосистемы коралловых рифов, регулируя изменения во взаимодействии местных популяций.

В ходе исследования ученые разместили оборудование для звукового мониторинга на трех рифах у западного побережья Гавайев. В результате им удалось измерить звуки в период с 2020 по 2021 годы. Отметим, что гидрофоны использовались учеными для захвата одноминутных снимков звуковых ландшафтов с интервалами в 10 и 15 минут.

Мониторинг осуществлялся на трех разных сайтах Фото: PLOS ONE

Звуковой отпечаток кораллового рифа фактически указывает на его обитаемость и здоровье — чем в лучшем состоянии риф, тем больше организмов обитают на нем и тем более он громкий. Авторы исследования полагают, что изменения в биологическом звуке между восходом и заходом луны, вероятно, являются реакцией на изменение уровня лунного освещения. Команда также считает, что на эти изменения не влияют приливные изменения, так как приливы и отливы не синхронизированы с восходом и заходом Луны в среде, где проводилось исследование.

Предполагается, что Луна оказывает влияние на большинство коралловых рифов по всему миру. Более того, ученые даже считают, что воспроизведение звуков рифа может стать эффективным способом привлечения новой жизни к рифу.

Кроме того, исследователи могут использовать звуковые отпечатки коралловых рифов по всему миру, чтобы сравнивать их друг с другом и следить за изменениями в условиях глобального потепления. Следующим шагом может стать сопоставление звуковых вариаций с другими показателями здоровья коралловых рифов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане.